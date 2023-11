Mașina venea din partea SUA, a lovit un obiect și a zburat câțiva metri în aer, apoi s-a prăbușit la sol și a explodat, potrivit unei înregistrări video publicate de Biroul de Vamă şi Protecţia Frontierelor, pe X (fostă Twitter).

CBP is working closely with @FBI , federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened.

O altă filmare, surprinsă de o cameră de supraveghere și publicată de canalul Nexta, pe X, arată amploarea deflagrației pe pod, în urma impactului.

Alte imagini de la fața locului surprind mașina făcută scrum în urma incendiului care a cuprins-o.

