Au apărut primele imagini cu actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, surprins la locul accidentului rutier în care a fost implicat duminică, 14 septembrie, în București. Potrivit surselor judiciare, tânărul a părăsit locul incidentului, iar Poliția îl caută în aceste momente.

Conform informațiilor difuzate de România TV, accidentul a avut loc pe bulevardul Mircea Eliade, acolo unde mașina condusă de Toto Dumitrescu s-a ciocnit cu un alt autoturism condus de o tânără, care venea dinspre bulevardul Primăverii. Martorii susțin că actorul ar fi circulat cu viteză extrem de mare.

Impactul a fost violent, iar șoferița a rămas prinsă între fiarele contorsionate. Echipajele de la descarcerare au intervenit pentru a o scoate din autoturism, iar ulterior a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale. În total, trei mașini au fost avariate în accident.

„La data de 14 septembrie, în jurul orei 13.05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului

La sosirea echipajelor de poliție, Toto Dumitrescu nu se mai afla la fața locului, mașina acestuia fiind abandonată. Oamenii legii au demarat procedurile de identificare și reținere a tânărului actor.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.

