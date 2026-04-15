Printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook — „Modernizăm liniile de tramvai! Suntem la treabă.” —, însoțit de un colaj video de pe șantier, Municipalitatea a subliniat că lucrările sunt în plină desfășurare.

Un nou proiect de peste 200 de milioane de lei

Conform anunțului făcut de PMB pe 16 martie, echipele de muncitori au deschis frontul de lucru pe Lotul 6.

Acesta reprezintă un segment vital pentru decongestionarea traficului din nordul Capitalei.

Traseul vizat: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor.

Date tehnice: 5,3 kilometri de cale dublă de rulare.

Constructor: Asocierea formată din Tancrad și Construcții Erbașu.

Valoarea contractului: 217 milioane de lei.

Traseul liniei 5 a fost repus în circulație

Noul șantier continuă planul de modernizare început odată cu linia 5 de tramvai, un proiect a cărui recepție finală a fost marcată de anumite întârzieri.

Deși testele tehnice fuseseră realizate cu succes încă de pe 28 noiembrie 2025 (folosindu-se un tramvai V3A modernizat la Uzina de Reparații Atelierele Centrale), reluarea circulației a fost amânată de câteva ori. Tramvaiele au revenit pe traseu abia în primăvara acestui an, pe 8 martie 2026.

Proiectul, demarat în februarie 2024, a presupus reabilitarea a 4,25 km de cale dublă pe Strada Barbu Văcărescu și Strada Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu (între Șoseaua Ștefan cel Mare și Podul Băneasa).

Lucrările au fost executate de asocierea Mari Vila Com – Luxten Lighting Company SA – Electromontaj SA, în baza unui contract în valoare de 134 de milioane de lei.

