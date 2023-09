Autoritățile ucrainene spun că navele sunt probabil compromise, în timp ce Moscova a anunțat că acestea vor fi reparate și folosite din nou.

Atacul asupra șantierului naval din Sevastopol a avut loc în dimineața zilei de 13 septembrie. Sevastopol este cel mai mare oraș din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, o mișcare nerecunoscută de comunitatea internațională.

Flames engulfed the #Sevastopol Shipyard in #Russia occupied #Crimea after a fiery, late-night Ukrainian cruise missile attack. This is the largest attack on Sevastopols naval headquarters, according to the @nytimes.#Ukraine #OSINT pic.twitter.com/3xIR2DyZyz