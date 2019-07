Imagini înfiorătoare: Un bărbat a fotografiat un rechin aflat în apropierea copiilor lui în apă: ”Vedeți umbra care se apropie?”

Dan Watson, un bărbat din Florida era cu familia pe plaja numită New Smyrna Beach, în momentul în care copiii săi erau în apă iar el a ridicat drona pentru a-i filma.

La doar câteva secunde după ce drona a ajuns deasupra celor aflați în apă, operatorul acesteia a observat o umbră periculoasă în apropierea lor. Era vorba de un rechin care se apropia periculos de țărm, iar dacă nu ar fi fost observat la timp, cei din apă nu ar fi avut nicio șansă în fața lui.

Bărbatul a declarat că a văzut rechinul la 30 de secunde după ce a ridicat drona și a strigat imediat la copiii din apă să iasă.

„A fost un moment de la Dumnezeu, deoarece ridicase drona pentru a se distra şi pentru a face o forografie hazlie”, a declarat Sally soția lui.

Bărbatul a povestit întregul moment pe Instagram, acolo unde a postat și imaginile surprinse din dronă: ”Vedeți umbra întunecată care se îndreaptă drept spre țărm și acei oameni? Asta am văzut eu în acest weekend în timp ce am ridicat drona Mavic 2 Pro … și oh, 3 dintre acei oameni sunt copii mei! A doua imagine arată ce s-a întâmplat după ce am strigat la ei să iasă din apă și veți vedea forma clară a unui rechin. A fost prea aproape pentru gustul meu!”.

Incidentul s-a produs pe o plajă pe care un tânăr de 18 ani a fost atacat recent de un rechin, scrie MSN.

