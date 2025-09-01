La Institutul de Psihiatrie Socola Iași intră cine vrea, fără să fie legitimat

Imaginile video au ajuns virale după ce au fost postate de influencerul Vladimir Luncanu pe TikTok. Bărbatul a filmat principalele secții ale unității medicale și a expus câțiva pacienți, fără să fie legitimat de vreo persoană, și fără să i se spună că nu are voie să filmeze.

Conform Legii 487/2002, pacienții cu probleme psihice au dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi la viaţa privată, potrivit ziarului „Bună ziua Iași” (BZI).

„La marginea Iașiului, printre ziduri vechi și grădini tăcute, se află unul dintre cele mai mari spitale de psihiatrie din România, «Socola». Un loc unde, de mai bine de un secol, se duc cele mai grele lupte, cele cu propria minte. Aici este Secția II Bărbați. La parter sunt internați oamenii mai liniștiți. Pot ieși afară, să fumeze o țigară, să mai stea la o vorbă. Pot merge la biserică, să se roage. Privirea lor spune mai mult decât cuvintele”, a precizat Vladimir Luncanu în videoclipul postat pe Tiktok.

Acuzele tânărului

El acuză medicii că administrează pacienților tratamente puternice care „îi fac să pară aproape ca niște umbre”

„La etaj, însă, lucrurile stau mai diferit. Este o ușă fără clanță, iar dinăuntru nu se iese. Aici sunt pacienții mai agitați, cei care nu pot fi controlați altfel. Medicii le administrează tratamente puternice, injecții, astfel încât îi fac să pară aproape ca niște umbre. Se mișcă greu, vorbesc rar, parcă sunt rupți de realitate, ca niște zombi, prizonieri ai propriului corp sau tratament”, a mai spus influencerul.

El a prezentat și Secția Copii, respectiv Secția Femei.

„Mai sus, pe deal, este Secția de Copii, poate că cea mai grea imagine de privit de aici. Copii și adolescenți care nu mai au parte de o copilărie normală. În loc de joacă și școală, își petrec zilele în lacrimi și tratamente. Tot aici se află Secția Femei. Depresii, traume, psihoze – fiecare fereastră ascunde o poveste cutremurătoare. Poate că pe unii îi mai vizitează cineva, poate că pe unii nu”, a mai adăugat el.

Legitimat după ce videoclipurile sale au devenit virale pe internet

Ulterior, după ce clipul său a devenit viral, având peste 1,4 milioane de vizualizări, Vladimir Luncanu a realizat și alte filmulețe în care vorbește despre condițiile și tratamentele pacienților internați aici.

Abia după ce a mers, din nou, la Institutul de Psihiatrie Socola, de această dată pentru a da un pachet unui pacient, Vladimir Luncanu a fost legitimat și i s-a spus că nu are voie să filmeze în cadrul unității medicale.

Influencerul crede că unitatea medicală nu a fost deranjată că a expus pacienții, ci că a făcut publice anumite nemulțumiri ale foștilor pacienți internați aici sau ale aparținătorilor.

„Trăim în lumea în care filmatul a ajuns mai periculos decât o armă letală. În urmă cu aproximativ 30 de minute am fost la spitalul de psihiatrie și, în urma videoclipurilor pe care le-am făcut eu de acolo, în care nu am încercat să denigrez imaginea spitalului, aceștia m-au recunoscut și m-au ținut cu forța”, acuză tânărul.

El susține că a fost ținut cu forța în interiorul unității medicale

„Nu m-au lăsat să plec până când nu au chemat niște oameni de la pază, să mă ia la întrebări: că de ce filmez, că nu am voie, că «dă-mi un buletin». Mi-au spus că sunt obligați să mă legitimeze, pentru că am intrat în curtea spitalului. Ok, am intrat în curtea spitalului, dar de ce nu m-au legitimat de la intrare? Am avut atâtea dăți în care am fost aici. Intra cine voia, ieșea cine voia. Dar, ce să vezi? Am fost ținut cu forța acolo. Se pare că i-am deranjat cu videoclipurile mele, i-am deranjat cu comentariile în care spuneați realitatea dură de la Spitalul de Psihiatrie, că sunteți legați de pat, că pacienții sunt bătuți, că sunt drogați cu mii și mii de medicamente foarte puternice”, a povestit tânărul.

Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola Iași nu a oferit, până în acest moment, un punct de vedere despre această situație.

