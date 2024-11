Viața din Cecenia sub regimul totalitar al lui Ramzan Kadîrov. Vălul ridicat de documentarul regizoarei  Vladlena Sandu

Portrete uriașe la tot pasul

La două decenii după ce a fost spulberat de bombele rusești în timpul războaielor cecene pentru independența față de Moscova, Groznîi a fost reconstruit cu banii Kremlinului și este condus cu o mână de fier de Ramzan Kadîrov.

Portrete ale președintelui Vladimir Putin, ale lui Kadîrov și ale răposatului său tată, Akhmat, atârnă de aproape fiecare clădire oficială, de la birourile guvernamentale la grădinițe.

Văzând aceste portrete, Sandu, care s-a născut în Crimeea și a crescut în Groznîi, orașul natal al mamei sale, a încercat să surprindă sentimentul de a trăi sub privirea implacabilă a dictatorilor. Ea a început să filmeze în secret de pe bancheta din spate a unei mașini, în zorii zilei.

Rezultatul a fost scurtmetrajul documentar „No Nation Without Culture” (Nicio națiune fără cultură), o imagine rară de primă mână de pe străzile din Groznîi sub regimul totalitar al lui Kadîrov.

La doar câteva luni după ce Sandu și echipa sa au terminat filmările, forțele ruse – printre care și trupele cecene – au invadat Ucraina, folosind aceleași tactici brutale care au distrus Groznîi, pentru a devasta orașe ucrainene precum Mariupol, Bakhmut și Avdiivka.

Sandu a părăsit Rusia în urma invaziei și locuiește acum în Țările de Jos.

„O glumă a lui Akhmat Kadîrov”

The Moscow Times a discutat cu Sandu și cu producătoarea de film Yanna Buriak despre ștergerea culturii și identității cecene sub secole de dominație rusă, despre viața sub un regim totalitar și despre încheierea ciclului de violență cauzat de război.

MT: Titlul „Nu există națiune fără cultură” este ironic, deoarece, în mod evident, în Cecenia nu există libertate artistică sau orice altă libertate. Ce înseamnă titlul pentru dvs. în sens mai larg?

VS: Este ca o glumă a lui Akhmat Kadyrov și a regimului modern: „Nu există națiune fără cultură”. Dar care este cultura acum în Cecenia? [Cecenii] și-au pierdut cultura. Aceasta a fost ucisă de Imperiul Rus. După aceea, au fost deportați în Kazahstan, iar Uniunea Sovietică a ucis cultura. Și după aceea, Rusia de astăzi a bombardat Cecenia și a distrus totul – artefacte întregi ale culturii, arhitectură, totul. Nu mai există artefacte culturale [în prezent] în Cecenia. Înainte, aveau propriul lor alfabet, dar acum este doar chirilic. Și singura „cultură”, așa cum am văzut în film, este un portret cu dictatori. În ultima scenă… stau pe scena unei săli de teatru sub un portret uriaș al lui Akhmat Kadîrov cu această propoziție: „Nu există națiune fără cultură”… și mă întreb: „Care este cultura? Ce fac eu aici?

Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov se salută în timpul vizicei pe care președintele Rusiei a făcut-o în Cecenia, în luna august. Foto: Profimedia

Realizam „Memoria”, care este un alt proiect despre războiul cecen. Acest subiect este total interzis atât în Rusia, cât și în Cecenia. Pentru a putea realiza acest proiect, am pretins că am avut un acord cu Ministerul Culturii din Rusia pentru a face un film patriotic despre bunicul meu, un erou din cel de-al Doilea Război Mondial. După aceea, ne-am întâlnit cu Ministerul Culturii din Cecenia și au fost de acord cu acest scenariu fals…. Am spus: „Sunt din Cecenia, am crescut aici, casa bunicilor mei este aici, așa că poate vă pot sprijini cu ceva”. Ne-am înțeles reciproc. [Din această cauză] am filmat „Memoria” fără oameni din FSB sau din FSB cecen.

Am început să filmăm acest documentar [„No Nation”] în paralel cu „Memoria”. Ne-am trezit dimineața devreme, la 4 sau 5, și am filmat pe stradă, într-o mașină cu geamuri fumurii. Este dificil să filmezi fără protecție specială, cum ar fi geamurile fumurii, pentru că oricine te poate raporta autorităților.

Pentru mine, „Nu există națiune fără cultură” este ca o glumă a lui Akhmat Kadîrov, iar acum este folosită de regimul modern al lui Ramzan Kadîrov și Putin. Nimeni, cred eu, nu înțelege ce este cultura în Cecenia. Prima dată când vezi aceste portrete uriașe, rămâi încremenit, pentru că simți cum aceste portrete uriașe te urmăresc ca Big Brother.

Este imposibil să filmezi

MT: Era clar că trebuia să filmați aceste secvențe în secret. Ați simțit vreodată că siguranța voastră ar putea fi pusă în pericol chiar și în timp ce filmați într-o mașină?

VS: Da, am simțit teamă. Odată, în hotelul unde filma grupul principal, directorul hotelului a întocmit un raport despre noi, spunând: „Nu înțeleg ce fac, sunt oameni ciudați”. Acest lucru este foarte periculos pentru mine, pentru directorul de imagine, pentru omul care ne-a sprijinit cu o mașină. Oameni precum Liza Popova și omul cu mașina au fost de acord și au spus: „Da, este important. Este periculos pentru noi, dar o vom face”. Deci, da, ne-a fost frică, dar cred că acest film ne-a inspirat să simțim că am făcut ceva important.

YB: Este imposibil să filmezi în Cecenia, după cum probabil știți, și asta s-a întâmplat chiar înainte de război. Când Vladlena a văzut ce se întâmplă acolo, mi-a împărtășit acest lucru. Am simțit nevoia să transmitem acum acest mesaj despre ceea ce se întâmplă în țara noastră, pentru că ceea ce se întâmplă în Cecenia se întâmplă și în Rusia. Și este destul de important faptul că am creat un scenariu fals. Așa am obținut toate drepturile de a filma în această țară care de obicei este închisă.

VS: Un alt punct de vedere este că noi [cecenii] avem o imagine propagandistică specială creată de Rusia. Ei au creat o imagine a populației cecene de genul: „Acesta este un popor foarte periculos, sunt ciudați, sunt oameni furioși, sunt teroriști”. Cum au creat această imagine? Fiecare persoană cecenă se teme încă să vorbească despre acest subiect. Pentru că, dacă cineva ar începe să spună adevărul, ar fi arestat – nu doar el, ci și familia și prietenii săi. Big Brother vede totul în Cecenia. Acesta este modul în care acest regim continuă. Toată lumea trăiește încă în frică.

De exemplu, un prieten din Cecenia mi-a povestit că a mers în satul în care a copilărit, unde a întâlnit un coleg de clasă. După această întâlnire, fiecare se întreabă: „Cine va fi primul care va merge la poliție și va întocmi un raport?”. Înțelegi cum funcționează acest regim, după ce auzi această poveste. Nimeni din Cecenia nu vorbește despre realitate. Dacă începi să pui întrebări de genul: „Ce crezi despre asta?”, [răspunsul este] „Poate ar trebui să vorbim despre vreme”.

Tăieri salariale, dacă nu postezi despre fiul lui Kadîrov

MT: Ați avut ocazia să vorbiți cu oamenii în particular cât timp ați fost în Groznîi?

VS: Toată lumea mi-a vorbit despre frica lor și despre cum îi controlează acest regim. O prietenă, care lucrează într-o grădiniță, are un chat special pe WhatsApp care include persoane din guvern. Ei le-au spus: „Trebuie să postați comentarii pentru fiul lui Ramzan Kadîrov pe Instagram. Iar după aceea, trebuie să ne trimiteți o captură de ecran cu ceea ce ați făcut’.

Fiul lui Ramzan Kadîrov, Adam, a intrat în Cartea Recordurilor a Rusiei. FOTO: Profimedia

Dacă nu o faceți, vă vor întreba „De ce nu ați făcut asta?”. Și după aceea, poate că te vor sancționa, cum ar fi să-ți taie salariul. Toate acestea sunt gestionate în cadrul unei structuri, a unei organizații. Ei au discuții cu oameni din guvern sau din poliție. Nu pot dezvălui numele prietenilor mei pentru că este periculos pentru ei, ei încă trăiesc în Cecenia și rudele lor trăiesc aici.

MT: Tacticile Rusiei în timpul invaziei Ucrainei au fost comparate cu acțiunile sale din timpul războaielor cecene. Acest film s-a simțit, de asemenea, ca un avertisment că ceea ce vedem astăzi în Cecenia s-ar putea întâmpla Ucrainei într-o zi.

YB: Am turnat filmul chiar înainte de război. Am avut o copie fără ultima parte în care Vladlena fuge din Rusia. L-am prezentat la câteva festivaluri și ne-am spus: „Este atât de important”, am vrut să trimitem acest avertisment. Ei nu prea înțelegeau ce le arătam. Și în câteva săptămâni, războiul a izbucnit. Atunci am revizuit filmul pentru a include partea în care Vladlena fuge din Rusia.

Percepția copilăriei asupra războiului

MT: Ați fost în Groznîi pentru a filma „Memoria”, viitorul dvs. documentar despre adolescența dvs. în timpul războaielor cecene. Cum a fost procesul de realizare a acestuia?

VS: „Memoria” este [despre] percepția copilăriei asupra războiului. Aceasta este fără întrebări din partea adulților. Ce este războiul pentru un copil? Am fost acolo ani de zile în timpul războiului și a fost ca viața mea normală. După un timp, copiii devin foarte adaptați la război. Încerc să creez un document despre ce s-a întâmplat în Cecenia cu amintirile mele, pentru că acum avem documente „false” făcute de Rusia. Ei disprețuiesc perspectivele alternative cu privire la acest subiect.

Vladimir Putin ține Coranul în mână, alături de Ramzan Kadîrov, în Cecenia. FOTO: Telegram

Amintirile mele sunt din anii ’90, din perioada în care am fost în Cecenia. Dar cred că sunt foarte relevante pentru prezent, pentru că este vorba despre ciclul violenței. Și modul în care acest ciclu se folosește de copii. Aceasta este ideea principală a filmului. O mulțime de copii și-au pierdut părinții sau rudele în război și vor cu disperare să se răzbune. Iar conflictul încă trebuie să continue. Și eu am fost la fel. Mulți dintre cei cu PTSD după un război vor să se răzbune. Cum putem opri acest ciclu al violenței? Întreaga populație din Cecenia are amintiri proaste din secolul al XX-lea și din vremurile moderne, dar există încă această teamă. Și nu știu cum este posibil să încerce să fie independenți fără Rusia acum. Ei au pierdut această idee pentru că le este frică.

O sclavie de zeci de ani

MT: Nu există răspunsuri ușoare, dar cred că este important ca întrebările să fie puse.

VS: Acum Federația Rusă gestionează toate ideile și întrebările. Nu este ușor să pui întrebări în brațele teroriștilor. Ei au fost în brațele teroriștilor adevărați timp de 20 de ani. După 20 de ani de trăit cu frică, oamenii își pierd voința. Este ca sclavia. Pentru că oamenii care trăiesc perioade lungi cu această frică enormă în ei își pierd voința de a pune întrebări.

Și aceasta este scena finală din „Nu există națiune fără cultură”: vedeți copiii cu arme vorbind despre „Rusia, patria mea” și toată lumea vrea să ucidă dușmanii Federației Ruse. Cum putem continua? Oamenii care nu rezistă sunt sclavi. Și este trist să numesc populația cecenă sclavi, dar acest lucru este adevărat acum.

MT: Cum este să trăiești în Olanda, unde există atât de multă libertate și deschidere, în timp ce o mare parte din lucrările tale se concentrează pe un loc fără libertate?

VS: În cei doi ani și jumătate de când trăiesc în Olanda, mi-am pierdut frica. În Rusia, filmul meu de absolvire a fost despre războiul cecen… La universitate, comisia a spus: „Nu știm despre ce vorbești în filmul tău, de ce vorbești despre asta, nu este important”. În Rusia, oamenii nu vor să recunoască procesul din prezent și ceea ce s-a întâmplat. Cei care vorbesc despre ce s-a întâmplat sunt „ciudați”.

Acesta este modul în care funcționează regimul din Cecenia. Ei au creat aceeași imagine despre oamenii care încearcă să împărtășească adevărul. După aceea, societatea urăște oamenii care spun adevărul. În Olanda, simt din ce în ce mai mult că ceea ce am făcut este important. Sunt o persoană reală care cunoaște faptele și este important să împărtășesc cunoștințele mele despre acest subiect.

