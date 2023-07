Imaginile furnizate de Planet Labs PLC sugerează că zeci de corturi au fost ridicate în ultimele două săptămâni la o fostă bază militară din afara Osipovichi, un oraș situat la 230 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

New satellite images of the alleged Wagner camp in Belarus.



Reporters counted 303 tents in a camp in the Osipovichi district with an area of 2 football fields, each of which can accommodate from 20 to 50 people. They estimate the total capacity of the camp at about 15,000… pic.twitter.com/p6nti1boMF