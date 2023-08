Oficialul a spus că trupurile directorului școlii, directorului adjunct, secretarului și al unui bibliotecar au fost scoase de sub dărâmături de către salvatori.

El a mai precizat că patru localnici au fost răniți în timp ce treceau pe lângă școala din Romni, oraș din regiunea Sumî a cărei poziționare la granița cu Rusia a făcut-o țintă zilnică pentru atacurile rusești.

„Clădirea școlii a fost distrusă, iar acest lucru are loc chiar înainte de anul școlar, care, din păcate, nu va începe niciodată pentru unii”, a declarat avocatul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubinets, pe Telegram.

