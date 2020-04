Imagini spectaculoase cu Lacul Bolboci, din Munții Bucegi: “O fi trecut Moise pe aici?”

De Mihai Toma,

“O fi trecut Moise pe aici?”, se întreabă administratorii paginii hotelului situat la 1.600 de metri altitudine în Parcul Național Bucegi.

În imagini se vede cum gheața de pe lac se topește, dând senzația unei despărțiri a apei după modelul biblic.

“Wow, îți taie respirația”, e un comentariu la postarea celor de la Peștera, obiectiv închis acum din cauza pandemiei de COVID-19.

Oana Voicu, managerul hotelului, a făcut pozele: ”Am urcat de acasă, de la Târgoviște, la hotel, suntem în renovări și doream să văd situația. Pe drum am oprit și am făcut fotografiile cu telefonul. Acum îmi pare rău că nu am realizat și un video sau un live. Sunt încă sus, nu e timpul pierdut. Toată lumea mă întreabă de fenomenul pe care l-am surprins. E perioada în care lacul se dezgheață. Mă pasionează fotografia, iar imaginile le încarc pe pagina noastră de Facebook. O să vă trimit tot ce am imortalizat”.



Lacul Bolboci, unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase locuri din țară, a fost creat în 1988 prin blocarea artificială a râului Ialomița printr-un baraj. În Bolboci se varsă și râurile Blana, Nucet, Bolboci și Plaiul Mircii.

Accesibil de la Hotelul Peștera, loc cu o istorie de aproape 100 de ani, Lacul Bolboci este unul dintre cele mai vizitate lacuri montane din România.

Traseu turistic de făcut când vom scăpa de pandemie: de la Peștera se poate ajunge la Bolboci pe traseul prin Cheile Tătarului.

Hotelul Peștera aparține de comuna Moroeni (Dâmbovița).