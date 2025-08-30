După impactul violent, una dintre mașini a ajuns să fe suspendată pe parapetul care desparte sensurile de mers.

Mai multe imagini au fost surprinse de şoferi şi postate în mediul online, cu dubiţa pe parapet, după coliziune.

„Accidentul rutier s-a produs sâmbătă în jurul orei 14:35 la intersecţia străzilor Ovid Densuşianu cu Henrik Ibsen din Oradea. În evenimentul rutier au fost implicate două autoutilitare”, a precizat purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor, comisar-şef Alina Fărcuţa.

În urma accidentului, o persoană a primit îngrijiri medicale la faţa locului urmând să fie transportată la spital pentru mai multe investigații.

De asemenea, în zonă, circulația s-a făcut pe o singură bandă, pe ambele sensuri, traficul fiind dirijat de poliţiştii rutieri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE