Unul dintre suspecți, un bihorean de 35 de ani, este acuzat de conducere sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, după ce nu a oprit la semnalul poliției, a pierdut controlul volanului și a lovit un copac pe strada Meșteșugarilor din Oradea. Accidentul nu s-a soldat cu victime.

În autoutilitara condusă de acesta, polițiștii au descoperit 15.000 de pachete de țigarete netimbrate – echivalentul a 300.000 de țigarete – evaluate la aproximativ 300.000 de lei. Verificările au arătat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, iar testarea cu aparatul din dotare a indicat prezența substanțelor psihoactive, confirmată ulterior de analizele medicale.

Ancheta a stabilit că, în cursul aceleiași zile, un maramureșean de 57 de ani a vândut țigaretele din dubiță unui bărbat de 58 de ani, iar bihoreanul de 35 de ani le-ar fi transportat la indicațiile acestuia. În activitate ar fi fost implicat și un bărbat de 31 de ani, din Maramureș. Într-o altă autoutilitară parcată în Oradea, folosită de acesta din urmă, polițiștii au găsit 29.970 de pachete de țigarete netimbrate, evaluate la circa 600.000 de lei.

În autoturismul bărbatului de 57 de ani, polițiștii au găsit 241.000 de lei, bani suspectați că provin din contrabandă.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Cele două autoutilitare au fost indisponibilizate, iar pe 10 august, după administrarea probatoriului, cei patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor. Cercetările continuă pentru contrabandă, conducerea sub influența drogurilor și conducerea cu permisul suspendat.