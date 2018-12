După seismul puternic, autoritățile americane au emis o alertă de tsunami, care a fost ridicată ulterior. Deși nu se știe nici până la această oră dacă există victime, pagubele produse de cutremur sunt vizibile.

Mai multe imagini cu scenele înfricoșătoare din timpul cutremurului și de după seism au apărut pe rețelele de socializare.

Heres the 7.0 earthquake that hit Alaska today. Scary stuff. pic.twitter.com/OurxEL6nu8 — Caleb Hull ???? (@CalebJHull) 30 noiembrie 2018

Footage shows the moment a woman and her son braved the intense shaking in their house as a 7.0 magnitude earthquake struck in Alaska. https://t.co/htvK6jaT37 pic.twitter.com/vqfgXtA50l — ABC News (@ABC) 30 noiembrie 2018

Here is another photo of damage in Alaska pic.twitter.com/gsizrfdwky — Kristine Lewallen (@KristineLewall2) 30 noiembrie 2018

BREAKING: New pictures reveal widespread damage after the earthquake in Alaska. (pics via Hunter Sloan Sizemore) #Alaskaearthquake #AlaskaQuake pic.twitter.com/80UC1hDk4m — Jake Whittenberg ? (@jwhittenbergK5) 30 noiembrie 2018

Alaska 7.2 magnitude earthquake. Still having aftershocks. pic.twitter.com/t33XNNVWPN — Xavier Mckinney (@Xavierthegr8) 30 noiembrie 2018

Vine Road, south of Wasilla, was heavily damaged in by the #akearthquake. An aerial view today. pic.twitter.com/m9Qhr0rdzg — Marc Lester (@marclesterphoto) 30 noiembrie 2018

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. ?? pic.twitter.com/1yOGj3yz9q — sarah m (@sarahh_mars) 30 noiembrie 2018

PROCESUL COLECTIV | Adrian Despot a rememorat în fața instanței noaptea tragediei: „Am avut noroc că am căzut, că am fost la podea. Am devenit total pasiv, aşteptam să se termine'