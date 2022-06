Oamenii din satul Ghusiya au fost forțați să recurgă la măsuri extreme după ce fântânile și iazurile au secat. Localnicii sunt furioși și amenință că vor boicota alegerile din acest an în semn de protest față de guvern.

”Trebuie să coborâm prin fântână ca să ajungem la apă. Sunt trei fântâni aici, toate aproape s-au uscat. Nicio pompă manuală nu are apă. Angajații guvernamentali și liderii politici vin aici doar în timpul alegerilor. De data aceasta am decis să nu dăm voturi până când nu vom avea o aprovizionare adecvată cu apă”, a declarat o femeie pentru agenția de presă ANI.

