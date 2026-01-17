Cât plătești la Timișoara pentru un apartament de 55 mp

Această actualizare a avut loc în urma modificărilor impuse de legislația națională, fiind astfel asigurat „un calcul corect al obligațiilor fiscale”, potrivit unui comunicat transmis de municipalitate.

„Reamintim, actul normativ a modificat valoarea în lei pe metru pătrat, de la 1.490 lei la 2.667 lei. Totodată, reducerile acordate în funcție de vechimea imobilului, nu se mai aplică. Până în anul 2025 inclusiv, aceste reduceri erau de 10%, 30% sau 50%. Municipalitatea a menținut cota de impozitare la nivelul anului trecut, respectiv 0,1%. Spre exemplu, pentru un apartament cu o suprafață de 55 mp, situat în zona A, impozitul anual datorat în anul 2026 este de 515 lei, comparativ cu 248 de lei în anul 2025 pentru un imobil care beneficia de o reducere de 10% sau cu 193 de lei pentru un imobil care beneficia de o reducere de 30%”, a transmis Primăria Timișoara.

Pentru asigurarea unui climat economic predictibil, Primăria Timișoara a stabilit pentru clădirile nerezidențiale o cotă finală de impozitare de 1,5%, față de 1,7% aplicată în anul 2025. Astfel, pentru o clădire cu o valoare impozabilă de aproximativ 29 de milioane de lei, impozitul anual datorat de persoanele juridice scade de la circa 490.000 de lei în anul 2025 la aproximativ 433.000 de lei în anul 2026.

De asemenea, municipalitatea acordă, în anul 2026, scutiri de taxe proprietarilor care investesc în reabilitarea clădirilor istorice, precum și organizațiilor neguvernamentale care prestează servicii sociale.

Totodată, pentru plata anticipată efectuată până la data de 31 martie, se acordă o bonificație de 10%.

Impozitul anual pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.598 cmc

Pentru mijloace de transport, legislația a impus norma de poluare ca element suplimentar în formula de calcul, alături de capacitatea cilindrică a motorului.

„Astfel, pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.598 cmc, impozitul anual este estimat la aproximativ 230 lei în cazul autovehiculelor cu norme de poluare Euro 0–3 și la circa 200 lei pentru autovehiculele cu norma Euro 6. În cazul autoturismelor hibride cu emisii de peste 50 g CO₂/km, impozitul anual este de aproximativ 200 lei. Pentru autoturismele electrice este stabilit un impozit anual de 40 de lei”, potrivit comunicatului citat.

