Principiul „poluatorul plătește” nu prea iese

Chiar dacă noile impozite auto au fost modificate pe principiul „poluatorul plătește”, calculele specialiștilor responsabili de colectarea taxelor locale din Timișoara arată că în timp ce impozitul pentru o mașină cu capacitate cilindrică mică și normă de poluare mare (Euro 6) crește, impozitul pentru o mașină cu motor mare și normă de poluare Euro 3 scade.

Expertul în fiscalitate Ovidiu Bunget a explicat pentru Libertatea că noul sistem de calcul al impozitului pentru mașini nu aplică consecvent principiul «poluatorul plătește». „Măsura pare mai degrabă una bugetară decât una ecologică”, explică specialistul.

Impozite mai mari pentru cele mai folosite mașini

După validarea de către CCR a legii privind noile impozite pentru anul 2026, Primăria Timișoara a prezentat simulări ale modului în care vor fi modificate impozitele pentru locuințe și mașini. Municipalitatea timișoreană a explicat că în cazul autoturismelor „noua legislație națională stabilește și includerea normei de poluare în formula de calcul pentru impozitul pentru mijloacele de transport, alături de capacitatea cilindrică”.



„De exemplu, pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.598 cmc, impozitul anual ar putea ajunge la aproximativ 230 lei în cazul normelor Euro 0 – 3 și la aproape 200 lei în cazul normei Euro 6, față de 143 lei în prezent. Pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 3.100 cmc, impozitul este estimat la 7.600 lei pentru normele Euro 0 – 3 și la 6.900 lei pentru norma Euro 6, comparativ cu 10.375 lei în prezent”, a exemplificat Primăria Timișoara.

Din exemplele Primăriei Timișoara se poate vedea, așadar, o creștere a impozitului pentru mașini cu motor mic și normă de poluare mare și o scădere a impozitului pentru mașini de peste 3.100 cmc și normă de poluare mică. Un expert în fiscalitate dintr-o mare primărie a declarat pentru Libertatea că Guvernul a fost atenționat în faza de proiect de lege că vor exista situații în care impozitul pentru mașini cu capacitate cilindrică mare va scădea, „dar nu s-a întâmplat nimic”.

Mașini mai puțin poluante ajung să plătească mai mult

Pus de Libertatea în fața cifrelor prezentate de Primăria Timișoara, Ovidiu Bunget, specialist în fiscalitate și profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universității de Vest din Timișoara, a explicat că principiul „poluatortul plătește”, pe baza căruia au fost calculate noile impozite pentru mașini, este aplicat „incomplet și incosecvent”.

„Noua propunere redistribuie sarcina fiscală astfel încât crește impozitarea autoturismelor comune, reduce taxa unor vehicule cu impact urban ridicat și urmărește mai degrabă un obiectiv bugetar (n.r. colectarea unor sume mai mai mari) decât un obiectiv real de mediu”, a explicat Ovidiu Bunget.

Cum ar arăta impozitarea pe baza unei politici ecologice

Expertul în fiscalitate a subliniat că scopul ecologic al noului sistem de impozitare este atins parțial. „Pentru a fi cu adevărat o politică ecologică, sistemul de impozitare ar trebui să includă criterii precum emsiile reale de dioxid de carbon, vechimea mașinii, rulajul anual, utilizarea urbană și nu doar o capacitate cilindrică sau norma euro”, a mai declarat Ovidiu Bunget.

Profesorul universitar susține că potrivit calculelor făcute de Primăria Timișoara impozitul pentru mașini care poluează mai puțin crește, iar asta generează un impact bugetar mai mare. „Scopul nu este doar ecologic, ci și creșterea veniturilor bugetare”, a mai puncta specialistul.

Ovidiu Bunget susține că norma Euro nu înseamnă poluare reală, ci reprezintă emisiile de laborator. „De exemplu, un SUV cu Euro 6 care circulă zilnic poluează mult mai mult decât o mașină mică cu Euro 4 care circulă ocazional”, a explicat profesorul universitar, potrivit căruia, în timp, cu sisteme de inteligență artificială, se va putea stabili mult mai exact cât poluează fiecare mașină, iar în felul acesta să fie stabilită o impunere bazată pe principiul poluatorul plătește.

„Problema este mai degrabă bazată pe o logică de atragere a veniturilor la bugetul local. Guvernul are tot interesul să crească veniturile la bugetul local pentru a reduce cererile din cote defalcate din impozitele globale. De fapt, vorbim de un compromis fiscal. Puțină logică de mediu, multă logică de venituri la bugetul local și, evident, o redistribuire a sarcinii fiscal între contribuabili”, a mai declarat Ovidiu Bunget.

Noul sistem, contestat vehement de APIA

Încă din luna septembrie 2025, când a fost pus în dezbatere publică proiectul privind noul sistem de impozitare a mașinilor, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), a reacționat susținând că „proiectul de impozitare auto, introdus prin asumarea răspunderii Guvernului, fără consultare publică și fără dialog real cu industria sau societatea civilă, reprezintă o abordare netransparentă și riscantă, care ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea și impactul acestui act legislativ”.

APIA reclama atunci că „metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond esențiale”. APIA semnala „cu fermitate” următoarele probleme:

Criterii incomplete și învechite – impozitul se calculează exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂.

– impozitul se calculează exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂. Diferențe insuficiente între vehicule vechi și noi – grila nu descurajează menținerea sau importul de mașini vechi și poluante, ba chiar le favorizează, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani.

– grila nu descurajează menținerea sau importul de mașini vechi și poluante, ba chiar le favorizează, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani. Impact bugetar limitat – în forma actuală, sistemul nu aduce venituri consistente la bugetul de stat și, prin încurajarea pieței autoturismelor vechi – de cele mai multe ori nefiscalizate – generează pierderi suplimentare din TVA, contribuții sociale și alte taxe conexe.

– în forma actuală, sistemul nu aduce venituri consistente la bugetul de stat și, prin încurajarea pieței autoturismelor vechi – de cele mai multe ori nefiscalizate – generează pierderi suplimentare din TVA, contribuții sociale și alte taxe conexe. Ignorarea propunerilor APIA – soluția transmisă de noi, aliniată la bune practici europene și bazată pe principiul „poluatorul plătește”, nu a fost nici măcar luată în considerare pentru o discuție preliminară.

După validarea legii de către CCR și intrarea în vigoare a noilor impozite, Libertatea a solicitat APIA un punt de vedere. Asociația a transmis că poziția specialiștilor APIA rămâne neschimbată, subliniind că noul sistem „combină cilindreea cu norma Euro – creează o confuzie între două cadre legislative distincte și ignoră componenta CO₂, cea mai relevantă astăzi în contextul politicilor climatice europene”.

„Schema de impozitare prezentată generează anomalii evidente. O mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani. Diferențele de taxare între un vehicul Euro 6 și unul Euro 4 sunt minore și nu reflectă diferențele reale de performanță și de impact asupra mediului. În același timp, autoturismele mai vechi de zece ani, responsabile pentru cea mai mare parte a poluării și a consumului ridicat, sunt impozitate prea puțin pentru a descuraja menținerea sau achiziționarea acestora”, mai reclama APIA.

Cum explică Guvernul noile impozite

Pe fondul nemulțumirilor legate de noul sistem de impozitare, Guvernul a reacționat aducând lămuriri care arată că „sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil și ușor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³”.

„Acest mecanism, utilizat în mod tradițional, a fost menținut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate și aplicare uniformă la nivelul autorităților locale. Autoritățile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării”, a transmis Guvernul României.

Executivul mai arată că prin reforma asumată în jalonul PNRR M59 „nu a fost modificată arhitectura sistemului, ci valorile aplicabile fiecărei fracțiuni de 200 cm³”.

„Aceste valori au fost diferențiate în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât impozitarea să reflecte impactul diferit asupra mediului al vehiculelor cu aceeași cilindree, dar tehnologii diferite. Prin această abordare, vehiculele încadrate în norme Euro mai vechi suportă valori mai ridicate pe fracțiune, în timp ce vehiculele conforme cu standarde Euro recente beneficiază de valori mai reduse sau de creșteri temperate ale impozitului. Diferențierea este bazată pe criterii obiective, armonizate la nivel european și ușor verificabile, fiind compatibilă cu cerințele de politică publică asumate prin PNRR”, s-a apărat Guvernul.

Executivul a mai transmis că „sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, urmărind internalizarea costului de mediu și orientarea comportamentului de consum către vehicule mai puțin poluante, fără introducerea unei taxe noi și fără riscuri administrative”.

