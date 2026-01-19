Sindicatul Şoferilor Liberi din Transurb a cerut recent Tribunalului Galaţi să urgenteze soluţionarea dosarelor nr. 394/121/2025 şi 131/121/2025. Liderul sindical Gicu Pastia a subliniat în adresă necesitatea stabilirii drepturilor salariale pentru anul 2026 şi impactul asupra negocierilor contractului colectiv de muncă, programate să înceapă în aprilie.

„Solicităm aceasta având în vedere perioada lungă de când au fost introduse acţiunile, precum şi necesitatea soluţionării acestor dosare care influenţează evoluţia şi stabilirea drepturilor salariale pentru anul în curs.

Menţionăm faptul că începând cu luna aprilie vor fi iniţiate negocieri ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, care sunt profund influenţate de evoluţia şi soluţiile din dosarele de mai sus.

Mai arătăm că acţiuni introduse ulterior, respectiv în lunile august şi septembrie 2025, au primit termen de soluţionare în noiembrie, respectiv, decembrie 2025, iar cele depuse de noi la începutul anului nu au primit termen nici până în prezent”, se arată în adresa trimisă de sindicat.

Tribunalul Galaţi a răspuns că deficitul de personal, care limitează gradul de ocupare a schemei de judecători la sub 40%, împiedică urgentarea cauzelor nesoluţionate.

Decizia de amânare a procedurii de regularizare pentru toate dosarele civile înregistrate, cu excepţia celor urgente, din 1 noiembrie 2023, afectează şi procesele angajaţilor Transurb.

„Obiectul dosarelor salariaţilor Transurb nu se regăsește între cauzele urgente, procedura de verificare şi regularizare va fi demarată după scurgerea termenului de un an de la înregistrarea cauzei”, confirmă Tribunalul Galaţi. După încheierea procedurilor legale, primul termen de judecată va fi stabilit de completul învestit, însă acest moment rămâne incert pentru angajaţii afectaţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE