Cutremurul a fost urmat de 611 replici

Seismul, care s-a produs la o adâncime de 10 km, a fost urmat de cel puțin 611 replici, potrivit BBC. Cutremurul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni.

Cutremurul a avut loc marți, 30 septembrie, în jurul orei 22:00, ora locală, conform US Geological Survey (USGS), aproape de orașul Bogo din provincia Cebu.

Orașul Bogo și alte localități afectate au declarat „stare de calamitate” în timp ce evaluează pagubele cauzate de cutremur. Mii de oameni din nordul orașului Cebu și-au petrecut noaptea pe străzi, zona fiind lovită de replici repetate.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

Rapoartele despre victime continuă să apară

Autorităţile din Filipine afirmă că au primit raportări că în jur de 60 de persoane au murit în urma cutremurului.

Inițial, guvernatoarea provinciei Cebu, Pam Baricuatro, a anunțat într-o postare pe Facebook că „un total de 27 de persoane au fost raportate decedate, iar alte 143 au suferit diferite răni” în urma seismului. Oficialii responsabili cu gestionarea situațiilor de dezastre spun că primesc însă rapoarte despre mai multe victime.

În Filipine, zonă expusă la dezastre, compusă din mii de insule, agenţia naţională pentru dezastre, cu sediul la Manila, este însărcinată cu emiterea bilanţului oficial al victimelor pentru taifunuri şi cutremure.

Cutremurul a avariat și mai multe biserici vechi de secole din Cebu. În Daanbantayan, Altarul Arhiepiscopal Santa Rosa de Lima a fost total avariat. În San Remigio, complexul sportiv al orașului și Parohia San Juan Nepomuceno s-au prăbușit, în timp ce replica Capelinha de Fatima a fost, de asemenea, avariată, iar operațiunile la portul Hagnaya au fost suspendate.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Ferdinand Marcos jr, preşedintele Filipinelor, a emis o declaraţie în care le cere oamenilor să rămână în alertă şi să coopereze cu autorităţile locale. El a afirmat că autorităţile lucrează pentru a restabili alimentarea cu electricitate şi că mai mulţi angajaţi sunt trimişi la spitalele locale.

„Inima mea este alături de familiile care au pierdut pe cineva drag şi rugăciunile mele se îndreaptă către cei răniţi şi toţi cei afectaţi de cutremur”, a spus el.

Zeci de clădiri afectate

Locuitorii din Cebu fac acum apel la rugăciuni, în timp ce salvatorii depășesc dificultățile în a salva civilii prinși în clădirile prăbușite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,9 ​​care a zguduit Cebu și alte părți din Visayas, relatează Manila Standard.

Președintele Ferdinand Marcos a ordonat agențiilor guvernamentale să mobilizeze resurse și să ofere ajutor imediat orașelor și municipalităților afectate, în special orașului Bogo, care a fost epicentrul cutremurului.

Guvernatorul orașului Cebu, Pamela Baricuatro, a semnat ordinul care a plasat întreaga provincie în stare de calamitate.

Într-un raport de situație publicat de Biroul Provincial Cebu pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre (CPDRRMO), numărul oficial al deceselor a fost ridicat la 61, orașul Bogo având 27, San Remigio 22, Medellin 10, Sogod 1 și Tabuelan 1.

Cutremurul a provocat, de asemenea, fisuri la suprafață pe drumuri, avarii la poduri și prăbușiri de clădiri în mai multe zone. În orașul Bogo, mai multe structuri-cheie au fost grav afectate, inclusiv un lanț de restaurante fast-food, primăria, terminalul și portul.

