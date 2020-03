De Cristina Sterian,

Medicul și-a luat concediu și a plecat în afara țării. În acest context, prefectul de Brăila, Cătălin Boboc, a declarat că este inadmisibil ca un medic epidemiolog să ia o astfel de decizie în această perioadă, în care virusul se răspândește din ce în ce mai mult. Așa că va cere de urgență ca medicul să fie rechemat la serviciu.

”La nivelul județului Buzău sunt doi epidemiologi. Unul e director medical la un spital din municipiu, celălalt e manager al Spitalului Judetean. Spre suprinderea mea, am aflat dimineață că managerul e de ieri e in concediu în afara țării. Avem un CJSU și am să solicit președintelui Consiliului Județean care are în subordine spitalul să clarifice situația și să o recheme de îndată pe doamna. Nu mi se pare un moment potrivit pentru concedii de odihnă”, a declarat prefectul de Brăila, Cătălin Boboc.

Deocamdată, în județul Brăila nu a fost confirmat nici un caz de infecție cu coronavirus. Sunt însă 126 de persoane izolate la domiciliu, iar câțiva brăileni care s-au întors din Italia în ultimele ore urmează să ajungă la Brăila și să fie internați în centrul de carantinare.

Pe de altă parte, alte 42 de persoane din județul Brăila au ieşit de ieri din izolare voluntară la domiciliu după ce, timp de 14 zile nu au prezenat nici un simptom de boală.

