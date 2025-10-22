O descoperire excepțională

Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit furtul de la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot. Instituția, închisă în fiecare luni, era goală când agenții de pază au intrat în tura de dimineață.

Imediat, aceștia au observat că ușa de la intrare fusese forțată și că o vitrină în care se aflau monede de aur și argint fusese spartă. Hoții par să fi acționat metodic: doar câteva monede au fost furate, fără ca alte lucrări sau obiecte din muzeu să fie atinse.

Conform comunicatului de presă al primăriei, „ofițerii de ordine au fost imediat alertați și s-au deplasat la fața locului. Conform primelor observații, o parte din «comoara muzeului», o colecție de monede de argint și aur, descoperită în timpul lucrărilor de renovare a Hôtel du Breuil, care găzduiește acum muzeul, a dispărut. Vitrina care o proteja a fost găsită spartă”.

Această „comoară” a fost descoperită în noiembrie 2011, în timpul lucrărilor de renovare a fostului muzeu al Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain, din Place Burelle. Muncitorii, însărcinați cu transformarea locului în Casa Iluminismului Denis Diderot, au descoperit aproape 2.000 de monede în spatele tâmplăriei, inclusiv 1.633 de monede de argint și 319 de aur, bătute între anii 1790 și 1840.

Conform legii, cel care a făcut descoperirea a primit jumătate din valoarea acesteia, cealaltă jumătate mergând la Primărie, proprietarul clădirii. O selecție a acestor piese a fost expusă într-o vitrină, ca mărturie istorică a unei descoperiri excepționale, evaluată la aproximativ 90.000 de euro, la acea vreme.

O spargere bine pregătită

Anchetatorii se concentrează în prezent pe teoria unui jaf planificat și țintit, care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în timp ce Franța era încă bulversată de spargerea petrecută cu o zi înainte la Muzeul Luvru. Acest lucru a determinat deja Ministerul de Interne să anunțe o întărire a măsurilor de securitate din jurul muzeelor ​​și siturilor de patrimoniu.

Casa Iluminismului Denis Diderot va rămâne închisă până la o nouă notificare. Orașul Langres a angajat deja o companie privată de securitate pentru a asigura supravegherea nocturnă a instituției, în așteptarea unei modernizări complete a sistemului de securitate al imobilului.

Într-un comunicat de presă, orașul Langres „condamnă cu fermitate acest act de vandalism și furt, care aduce prejudicii patrimoniului comunității”. O plângere a fost depusă la poliție, iar anchetatorii lucrează pentru a-i prinde pe autori și pentru recuperarea obiectelor de patrimoniu.

