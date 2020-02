De Raluca Diaconu,

Pacientul suspect de infecție cu coronavirus s-a prezentat la Spitalul Județean din Timișoara, pentru că s-a speriat de o tuse ușoară, spun medicii. Acolo i s-a făcut o radiografie pulmonară și a fost trimis imediat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde a fost izolat.

„A venit din Lombardia, este șofer de tir, are o tuse ușoară și s-a prezentat la spital sâmbătă dimineață. I s-au recoltat azi-dimineață probe, care urmează să fie analizate, alături de alte șase probe ale contacților doamnei de 38 de ani internată la noi în spital”, a declarat doctorul Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

Tot la Spitalul de Boli Infecțioase este internată și femeia de 38 de ani confirmată vineri cu coronavirus. Medicii mai au în lucru alte șase teste, pentru cele șase persoane care au intrat în contact cu femeia de 38 de ani.

