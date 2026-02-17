Focul a pornit într-o cameră de depozitare situată pe acoperișul clădirii, iar, „din motive necunoscute, persoanele aflate în interior nu au putut ieși”, conform unui comunicat al pompierilor, relatează publicația spaniolă El Pais.

La ora 21.10, mai mulți locatari au alertat serviciile de urgență despre prezența fumului în scara clădirii și flăcările pe unul dintre etajele superioare.

Pompierii au intervenit rapid, fiind trimite 13 echipaje la fața locului, pe strada Montseny. Incendiul a fost declarat stins la ora 21.41, însă bilanțul a fost următorul: cinci tineri decedați și patru răniți ușor, care nu au necesitat spitalizare.

Identificarea victimelor este în desfășurare, având în vedere că unele trupuri au fost carbonizate. Se știe însă că toate victimele erau tineri, iar unii dintre ei ar putea fi minori.

„În acest moment, cauza incendiului rămâne necunoscută”, au precizat autoritățile locale, care investighează dacă spațiul unde a izbucnit focul era amenajat ca locuință sau dacă victimele se aflau în mod obișnuit acolo.

Cinco adolescentes, varios de ellos menores de edad, han muerto esta madrugada en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona) 🏢, según han informado los Bomberos de la Generalitat. pic.twitter.com/up2Ow48WK3 — ESdiario CV (@ESdiarioCV) February 17, 2026

Președintele Guvernului Cataloniei, Salvador Illa, s-a declarat „profund marcat” de tragedie, exprimând condoleanțe familiilor victimelor și dorindu-le răniților o „recuperare rapidă”. Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială „X”, el și-a arătat solidaritatea cu autoritățile locale, inclusiv cu primarul orașului, Arnau Rovira.

Totodată, primarul din Manlleu, un oraș cu 21.000 de locuitori situat la 60 km nord de Barcelona, a declarat trei zile de doliu oficial.

Conform Protecției Civile, trei familii afectate de incendiu au fost cazate temporar la Hotel Torres din Manlleu, în timp ce ceilalți locatari s-au putut întoarce în apartamentele lor.

Cauzele exacte ale incendiului, precum și circumstanțele în care victimele nu au reușit să iasă în siguranță din clădire, rămân sub investigația Unității de Cercetare a Mossos dEsquadra, potrivit El Pais.

