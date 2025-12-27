Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu a intervenit prompt la fața locului.

„ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din Bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Giurgiu. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. În momentul în care a izbucnit incendiul, proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112”, a transmis ISU Giurgiu sâmbătă.

Din cauza incendiului, 30 de locatari s-au autoevacuat, în timp ce alți cinci au fost evacuați de pompieri, potrivit aceleiași surse. Salvatorii au reușit să scoată și un cățel din apartamentul afectat.

Din nefericire, mobilierul din locuință a fost distrus, alte bunuri au fost deteriorate, iar pereții apartamentului și scara blocului au fost afectați de fum.

Cauza probabilă a incendiului este o candelă lăsată nesupravegheată, conform evaluării ISU Giurgiu.

