Meniul, pregătit de partea gazdă conform protocolului întâlnirilor bilaterale, a inclus preparate tradiționale pentru bucătăria americană, și anume supă de pui și friptură cu cartofi prăjiți.

Pentru desert, bucătarii lui Donald Trump au pregătit o surpriză. Fiecare persoană de la masă primit câte o felie de tort de ciocolată numit „Trump” și ornamentat în culoarea aurie.

Tortul de ciocolată Trump Foto: The Telegraph

Donald Trump obișnuiește să le oferă oaspeților străini preparate care îi poartă numele. Potrivit The Telegraph, bucătarii președintelui american servesc în mod special „salata cu cuburi Trump”.

Președintele american Donald Trump l-a primit duminică, la Mar-a-Lago, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta pe tema încheierii păcii în Ucraina. Donald Trump a dat asigurări că Ucraina va avea parte de „garanții de securitate puternice”. „Și țările europene vor fi implicate”, a adăugat el.