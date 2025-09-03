Flăcările afectează o suprafață de aproximativ 7-8 hectare și sunt favorizate de vânt, ceea ce îngreunează misiunea pompierilor.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost trimise 5 autospeciale de stingere, o autocisternă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Autoritățile precizează că, în acest moment, nu există risc pentru zonele locuite.

Traficul rutier în perimetru se desfășoară cu dificultate, iar echipaje de poliție au fost trimise pentru gestionarea situației.

