„În această dimineață, două mașini de stingere din cadrul Detașamentului de pompieri Galați s-au deplasat în Galați, pe strada Ciobanului, la una dintre locațiile de lucru ale Tunele S.A., pentru a lichida incendiul care se manifesta la fostele barăci ale constructorilor ce lucrau la tunel”, a transmis ISU Galați.

Focul s-a manifestat pe o suprafaţă mare, dar pompierii nu au precizat despre ce suprafață este vorba.

Flăcările au izbucnit într-o zonă locuită, aflată lângă Școala nr. 20, o grădiniță, Oficiul Județean de Cadastru, un parc și mai multe locuințe. Incendiul s-a extins rapid din cauza vegetației uscate.

La ora 7:20, ISU a anunțat că incendiul a fost localizat și pompierii au lichidat ultimele focare. Nu au fost victime, iar cauzele vor fi stabilite ulterior.