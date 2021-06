Incendiul a izbucnit luni în unitatea de producţie de dezinfectanţi a fabricii din districtul Pune.



„Am recuperat 18 cadavre până acum. Operaţiunile vor continua pentru a stabili dacă există şi alte persoane care sunt blocate în clădire”, a declarat prin telefon ofiţerul de poliţie A. Bhuwite, aflat la faţa locului, potrivit Tribuneindia.

El a spus că, potrivit oficialilor companiei, erau aproximativ 17 angajați, inclusiv 15 femei, la locul unde a început incendiul.



Trupurile neînsuflețite ale victimelor au fost trimise la Spitalul General Sassoon, administrat de guvern, pentru autopsie. De asemenea, un muncitor s-a ales cu răni grave în urma incendiului, el fiind internat la Spitalul General Sassoon.

Victimele au fost prinse în fabrică când focul a izbucnit după o explozie într-un dispozitiv.

18 dead in fire at chemical plant in Pune, five missing. #Pune #India pic.twitter.com/JzcPAeHC2N