Peste 40 de persoane au fost nevoite să părăsească imobilul, unele pe cont propriu, altele evacuate de pompieri, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital cu simptome de intoxicație cu fum.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, flăcările au pornit în urma utilizării focului deschis într-un spațiu închis. La sosirea echipajelor de intervenție, scara blocului era complet invadată de fum gros.

În total, 15 persoane s-au autoevacuat, iar alte 31 au fost scoase din clădire de către pompieri.

Șapte oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar patru au fost duși la spital pentru investigații, prezentând semne de intoxicație cu fum, însă fără arsuri.

Incendiul a fost lichidat, însă pompierii acționează în continuare pentru ventilarea și aerisirea spațiului.

La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări de la înălțime, o autospecială de intervenție și descarcerare, una destinată transportului personalului și materialelor, un echipaj SMURD de tip TIM, un echipaj SMURD de tip EPA și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași – tip B2.

