Incendiu la grădina zoologică din Londra. Mai multe animale sunt date dispărute

Un incenciu a izbucnit la grădina zoologică din Londra, mai multe animale fiind dispărute. Totodată, flăcările au cuprins și o cafenea din incinta grădinii, precum și o altă clădire, relatează Sky News.

Incendiul a izbucnit în zona Animal Adventure, la primele ore ale dimineții, iar flăcările au cuprins și cafeneaua din apropiere. Mai mulți angajați au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au inhalat fum. Opt oameni au primit îngirjiri medicale la fața locului, iar unul a fost transportat la spital.

Totodată, grădina zoologică a anunțat că un furnicar a murit în urma incendiului, iar patru manguste sunt date dispărute.

Cauza incendiului este încă necunoscută, însă zeci de pompieri au intervenit să stingă flăcările. Totodată, grădina zoologică a fost închisă în urma incendiului.

We continue to damp down the fire which damaged a cafe and shop at #LondonZoo this morning. The zoo is closed until further notice today while their staff assess the situation. Follow @zsllondonzoo for updates. Our latest statement is here https://t.co/VqBLKK6gMj pic.twitter.com/Yq3E5oBN0e

— London Fire Brigade (@LondonFire) December 23, 2017