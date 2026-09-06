Declarație comună UE – Groenlanda

Ursula von der Leyen a sosit sub un soare strălucitor la Nuuk, capitala acestui teritoriu autonom danez, pentru o vizită care prevede o plimbare cu o navă printre aisberguri și întâlniri cu premierii groenlandez și danez, dar mai ales semnarea unei declarații comune între Uniunea Europeană și Groenlanda.

Președinta Comisiei Europene s-a dus la Nuuk ca să transmită mesajul că Groenlanda trebuie să rămână alături de Europa.

„Ceea ce se întâmplă în Arctica afectează direct restul Europei, iar un parteneriat puternic cu Groenlanda este crucial pentru poziția noastră în regiune”, a declarat comisarul european pentru parteneriate internaționale, cehul Jozef Síkela, care face parte din delegație.

Donald Trump vrea Groenlanda, spre uluirea vechilor aliați ai SUA

Dorința lui Donald Trump de a anexa Groenlanda a declanșat o criză majoră la începutul anului. Uluiți de această revendicare, europenii au văzut brusc cum un președinte al vechiul lor aliat, Statele Unite, pe care se bazează pentru securitate, începe să-i amenințe, notează AFP.

În punctul culminant al crizei, Trump a amenințat voalat inclusiv cu posibilitatea „folosirii forței” pentru a pune mâna pe acest teritoriu important din punct de vedere strategic și bogat în resurse minerale, în special în pământuri rare. El a invocat motive de securitate națională și a pretins chiar că întreaga lume ar fi mai în siguranță dacă Groenlanda ar face parte din Statele Unite.

Tensiunile s-au mai redus după înființarea unui grup de lucru între Danemarca, Groenlanda și Statele Unite pentru a soluționa situația creată de liderul republican de la Casa Albă.

UE vrea să investească în Groenlanda

Europenii au transmis în mod constant mesaje de solidaritate cu Groenlanda și Danemarca, conștienți fiind că amenințările din partea lui Trump ar putea să reapară în orice clipă.

Aceste mesaje sunt completate cu promisiuni de investiții, iar președinta Comisiei Europene este așteptată să anunțe, în timpul vizitei la Nuuk, un nou pachet de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda.

Întrucât pe plan economic depinde în mare măsură de industria piscicolă și de Danemarca, guvernul autonom al Groenlandei încearcă să dezvolte industriile extractive, eliberând până acum aproximativ 135 de permise miniere. Totuși, numai două mine sunt operaționale.

Acesta este domeniul în care UE dorește să joace un rol, oferind sprijin financiar. Comisia Europeană speră că, prin angajamentele pentru investiții, va putea împușca doi iepuri dintr-un foc, adică să creeze o relație de încredere cu Groenlanda și în același timp să diversifice accesul UE la materii prime critice, de care în prezent blocul comunitar depinde în mare măsură de China.

Șefa Comisiei Europene se află pe insula arctică în timpul unui exercițiu NATO

Vizita Ursulei von der Leyen coincide cu începerea exercițiului militar Arctic Shield, la care participă militari din zece țări membre NATO.

Pe lângă premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și premierul danez, Mette Frederiksen, președinta Comisiei Europene se va întâlni de asemenea cu premierul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen. Insulele Feroe sunt de asemenea un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

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