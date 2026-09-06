Un caz petrecut recent în Croația ilustrează riscurile. Pe 3 septembrie, vameșii de la punctul de trecere Dvor au confiscat 1.664 de pastile nedeclarate de un cetățean sârb. Acesta a fost amendat cu 900 de euro, iar medicamentele au fost distruse. Costul de 36 de euro pentru distrugerea medicamentelor a fost suportat de contravenient.

Reguli stricte pentru trecerea vămii cu medicamente

Autoritățile croate permit introducerea medicamentelor destinate uzului personal doar în cantități necesare pentru un tratament de maximum o lună. În plus, acestea trebuie să fie aprobate de autoritățile din țara de origine, iar călătorii trebuie să dețină documente medicale justificative, cum ar fi rețete sau adeverințe medicale.

Situația devine și mai strictă în cazul medicamentelor care conțin substanțe narcotice. În aceste cazuri, cantitatea permisă scade la cea necesară pentru cel mult cinci zile de tratament. Prezentarea documentației, precum rețete sau fișe medicale, este obligatorie.

Excepții pentru pacienții cu boli grave

Conform reglementărilor, pacienții care se tratează de anumite dependențe sau afecțiuni oncologice pot transporta medicamente cu regim special într-o cantitate necesară pentru 15 zile de tratament. Totuși, aceștia trebuie să aibă asupra lor documente care să justifice necesitatea utilizării acestor medicamente.

Există o derogare specială pentru cetățenii croați care călătoresc în alte țări din spațiul Schengen. Aceștia pot transporta medicamente ce conțin substanțe narcotice pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar numai cu o adeverință emisă de un medic autorizat.

Riscurile ignorării regulilor

Nerespectarea reglementărilor vamale poate avea consecințe grave: medicamentele pot fi confiscate, iar călătorii pot primi amenzi sau chiar se pot confrunta cu procese contravenționale.

„Este esențial să cunoaștem compoziția medicamentelor pe care le transportăm, nu doar denumirea lor comercială”, subliniază experții citați de Blick.rs.

Ce trebuie să faceți înainte de călătorie

Pentru a evita problemele la graniță, este recomandat să verificați din timp reglementările din țara de destinație. Medicamentele trebuie transportate în ambalajul original și însoțite de rețete sau alte documente medicale relevante.

Fiecare țară poate avea reguli diferite, așa că este esențial să fiți bine informați înainte de a pleca la drum.

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