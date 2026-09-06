Declarația dată pentru televiziunea Digi24 vine în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează să desemneze un nou premier. Întrebat dacă PNL se teme de ideea opoziției, în cazul în care scenariul guvernului Veștea se va repeta cu sprijinul UDMR, liderul liberal a exclus această posibilitate.

Sighiartău a subliniat că, dacă partidul nu va putea implementa propriile reforme, se va concentra pe reconstruirea sa și pe pregătirea unei alternative pentru alegerile din 2028. „Dacă nu ne mai putem pune în aplicare reformele, atunci reconstruirea Partidului Național Liberal și oferirea unei alternative pentru 2028 sunt obiectivele la care vom lucra în opoziție, încă de săptămâna viitoare, dacă va fi așa”.

Declarația lui Sighiartău vine în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze în zilele următoare un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările și discuțiile purtate cu partidele parlamentare.

România se află de patru luni fără un Executiv cu puteri depline, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la 5 mai.

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