Incendiul s-a manifestat cu degajări importante de fum la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri cu zece etaje. ISU București-Ilfov a mobilizat rapid resurse semnificative pentru a face față situației de urgență.

Pentru gestionarea incidentului, au fost trimise:

10 autospeciale de stingere

1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime

1 autospecială de descarcerare

Detașamentul Special de Salvatori

3 ambulanțe SMURD

Incendiul s-a produs la un centru spa situat la subsolul clădirii. Echipele de căutare-salvare au intervenit pentru identificarea și evacuarea persoanelor aflate în imobil.

ISU a informat: „În acest moment incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor.”

În urma intervenției, 45 de persoane au fost evacuate din clădire.

Până acum, o persoană care lucra în clădire a suferit arsuri la brațe, aproximativ 7%, și a fost preluată de echipele medicale aflate la fața locului. Totodată, o altă persoană a fost evacuată de la etajele superioare din cauza densității fumului acumulat pe casa scării și la parter, conform Antena 3 CNN.

