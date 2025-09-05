Focul s-a extins rapid

Inițial, incendiul afecta 15 hectare, dar s-a extins rapid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pentru a combate flăcările, au intervenit cinci autospeciale de stingere, o autocisternă și alte trei autospeciale, cu peste 20 de salvatori coordonând acțiunea.

„Având în vedere complexitatea situației și faptul că flăcările, favorizate de condițiile meteo, se propagau rapid și amenințau locuințele cetățenilor, la fața locului s-a deplasat și comanda inspectoratului pentru coordonarea intervenției”, a transmis ISU Buzău.

Sprijin suplimentar a venit din partea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Topliceni și a doi pompieri aflați în timpul liber, care au observat coloana de fum și au intervenit prompt.

Impactul incendiului devastator asupra mediului

Incendiul a distrus nu doar vegetație uscată, ci și lăstăriș și mărăciniș.

„Incendiile de vegetație uscată au efecte devastatoare asupra mediului: distrug flora spontană, lasă solul vulnerabil la eroziune și pun în pericol fauna care își pierde adăpostul și sursele de hrană”, a transmis ISU Buzău.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Autoritățile fac un apel urgent către cetățeni să conștientizeze gravitatea acestor acțiuni.

„Facem apel la cetățeni să conștientizeze gravitatea acestor gesturi și să nu își mai pună semenii și mediul în pericol”, a declarat ISU Buzău.

Arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege și se sancționează contravențional. ISU Buzău avertizează că astfel de incidente pot afecta capacitatea de răspuns a pompierilor la alte urgențe reale, cum ar fi accidente rutiere sau incendii la locuințe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE