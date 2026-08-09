Cine a tras în Tupac?

Potrivit Blic, parte a grupului Ringier, procesul lui Duane „Keffe D” Davis, care a pledat nevinovat, este estimat să dureze aproximativ o lună, însă este posibil să nu ofere un răspuns la întrebarea cine a tras. Procurorii speră, în schimb, să demonstreze că Davis a fost organizatorul atacului și că el a procurat arma.

Duane „Keffe D” Davis. Sursa foto: Profimedia Images

În noaptea de 7 septembrie 1996, Tupac Shakur se afla pe scaunul pasagerului dintr-un BMW negru condus de Knight. Cei doi tocmai urmăreau meciul în care Mike Tyson l-a făcut knock-out pe Bruce Seldon și se îndreptau către un club de noapte unde Tupac urma să susțină un spectacol.

La un moment dat, un Cadillac alb s-a oprit în partea dreaptă a mașinii lor și au început împușcăturile. Knight a fost rănit, dar a supraviețuit. Shakur a murit o săptămână mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Cazul a rămas nerezolvat până când Davis a început să vorbească public despre implicarea sa în calitate de lider al bandei South Side Compton Crips. În 2019, el a publicat o carte de memorii în care a relatat versiunea sa asupra evenimentelor. Cartea, împreună cu interviurile acordate de Davis, a dus la reluarea anchetei poliției. Poliția și procurorii susțin că atacul a fost rezultatul unei lupte acerbe pentru dominație în industria muzicală, care i-a opus pe membrii bandei Bloods de pe Coasta de Est celor din Crips, de pe Coasta de Vest, organizație pe care Davis susține că a condus-o în Compton, California, potrivit AP.

În acea noapte, alte trei persoane se aflau în Cadillac împreună cu Davis, însă niciuna dintre ele nu a fost pusă sub acuzare pentru uciderea lui Shakur. Pentru familia lui Tupac Shakur, ultimii 30 de ani au fost epuizanți și extrem de apăsători, a declarat fratele său vitreg, Maurice „Mopreme” Shakur. Prezența la proces va fi traumatizantă, a spus acesta, dar este „prudent optimist” că se va face dreptate.

„Sper ca procesul să fie unul corect și să aflăm adevărul”, a declarat el.

Conflictul dintre bande și casele de discuri

Sute de pagini de transcrieri ale audierilor marelui juriu prezintă uciderea lui Tupac Shakur ca pe punctul culminant al unui conflict de lungă durată între casele de discuri rivale Death Row Records și Bad Boy Records și între bandele rivale Mob Piru și South Side Compton Crips.

Martorii au declarat că membrii South Side Compton Crips petreceau timp împreună cu reprezentanții Bad Boy Records și le asigurau protecție. Casa de discuri fusese fondată de Sean „Diddy” Combs și îi avea printre artiști pe rapperi precum The Notorious B.I.G.

Mob Piru, parte a grupării mai largi Bloods, era asociată cu Death Row Records, compania la care activau artiști precum Tupac Shakur, Snoop Dogg și Dr. Dre. Rivalitatea dintre bande a dus la confruntări și acte de răzbunare atât înainte, cât și după moartea lui Shakur. Procurorii susțin că Davis a organizat atacul ca răzbunare după ce Shakur și oamenii din anturajul său l-au bătut pe nepotul lui Davis, Orlando „Baby Lane” Anderson, în incinta MGM Grand, cu doar câteva ore înainte ca rapperul să fie împușcat.

Dosarul procurorilor se bazează pe cartea „Compton Street Legend”, pe care Davis a scris-o împreună cu un coautor despre atac și perioada în care a făcut parte din Crips, precum și pe interviurile acordate de acesta poliției și presei. Potrivit cărții, Davis se afla pe scaunul pasagerului din Cadillac și, mai devreme în acea seară, predase un pistol către bancheta din spate. Când s-au întâlnit cu mașina lui Shakur și Knight, Davis susține că l-a văzut pe rapper ducând mâna spre o armă și a scris că „unul dintre băieții mei de pe bancheta din spate a luat Glock-ul și a început să tragă înapoi”.

Potrivit unui fost detectiv de poliție, nicio armă nu a fost găsită în mașina lui Knight și Shakur.

Mopreme Shakur a declarat că dorește să fie investigate mai departe afirmațiile potrivit cărora Sean „Diddy” Combs ar fi fost implicat. În cartea sa, Davis susține că Combs își dorea ca Knight și Shakur să fie uciși. Combs a negat orice implicare în moartea lui Shakur. El ispășește o pedeapsă de aproximativ patru ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru infracțiuni legate de prostituție.

Iată ce se știe despre persoanele aflate în cele două mașini, potrivit autorităților, documentelor judiciare, mărturiilor din fața marelui juriu, interviurilor și memoriilor publicate de Davis în 2019.

Tupac Shakur

Shakur este considerat unul dintre cei mai influenți rapperi din toate timpurile. A avut cinci albume care au ajuns pe primul loc în clasamente, a fost nominalizat la șase premii Grammy și a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2017. Postum, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2023 și va apărea în viitorul joc video „Stranger than Heaven”. Moartea sa a survenit în timp ce al patrulea său album solo, „All Eyez on Me”, se afla încă în clasamente, cu aproximativ cinci milioane de exemplare vândute. Artistul a folosit și numele 2Pac și Makaveli. Ca actor, a jucat în mai multe filme.

Shakur s-a născut sub numele Lesane Parish Crooks, la New York, în 1971, iar numele său a fost schimbat un an mai târziu. Mama sa, Afeni Shakur, și tatăl său vitreg, Mutulu, ambii decedați, au fost membri activi ai organizației Black Panthers din New York.

Tupac Shakur nu a avut o relație apropiată cu tatăl său biologic, William „Billy” Garland.

Doi dintre frații rapperului, Sekyiwa „Set” Shakur și Maurice „Mopreme” Shakur, au criticat autoritățile pentru lipsa de acțiune și întârzierea punerii sub acuzare în cazul morții fratelui lor.

Marion „Suge” Knight

Knight a fondat Death Row Records, casa de discuri din Los Angeles care îl reprezenta pe Shakur în momentul morții sale. Porecla sa este o prescurtare de la „Sugar Bear”, numele cu care era strigat în copilărie în Compton. Knight și Shakur se îndreptau spre un club de noapte atunci când mașina lor a fost atacată în apropierea Las Vegas Strip. Knight a fost atins de un glonț sau de o schijă.

Tupac și Marion „Suge” Knight Jr. într-o mașină în Las Vegas, în noaptea în care Shakur a fost ucis. Sursa foto: Gettyimages

În prezent, la 61 de ani, Knight ispășește o pedeapsă de 28 de ani de închisoare în California, după ce a fost condamnat pentru că a lovit și ucis un om de afaceri din Compton în fața unui chioșc de burgeri, în ianuarie 2015. Cazul a marcat căderea fostului mogul muzical din vârful industriei.

Davis a spus că el și Knight se cunoșteau din copilărie și chiar au jucat în aceeași echipă de fotbal pentru tineri în Compton. Ulterior, Knight a jucat fotbal universitar la University of Nevada, Las Vegas. În timpul grevei jucătorilor din NFL din 1987, a fost pentru scurt timp jucător de rezervă pentru Los Angeles Rams.

În memoriile sale, Davis îi descrie pe Knight și pe el însuși drept „singurii martori în viață ai ceea ce s-a întâmplat cu adevărat”. „Ca doi berbeci care își ciocnesc coarnele, Suge și cu mine ne priveam direct în ochi”, a scris Davis, descriind momentele de dinaintea împușcăturilor.

Orlando „Baby Lane” Anderson

Autoritățile au suspectat mult timp că Anderson a fost cel care a tras. Avea 22 de ani la acea vreme. Deși Davis îi era unchi și era cu 12 ani mai în vârstă, acesta și-a descris relația cu nepotul său ca fiind una de tip frate, prieten și chiar tată-fiu. Cu puțin timp înainte de atacul armat, Anderson fusese bătut într-o altercație la cazinoul MGM Grand, în care au fost implicați Shakur și oamenii din anturajul său, inclusiv Knight. Autoritățile, persoanele implicate și Davis însuși susțin că împușcăturile au fost un act de răzbunare pentru agresarea lui Anderson.

„Faptul că s-au năpustit asupra nepotului meu ne-a dat, în sfârșit, undă verde să facem ceva”, a scris Davis în carte. Davis a declarat că a obținut pistolul de la o cunoștință și l-a pus pe bancheta din spate a Cadillacului, dar nu a spus cine a tras focurile mortale. Anderson se afla pe bancheta din spate, în spatele unchiului său. Nici Cadillacul și nici arma folosită în atac nu au fost găsite, potrivit fostului detectiv al poliției din Las Vegas, Clifford Mogg, care s-a ocupat de anchetă la începutul anului 2018. „Nu am reușit niciodată să identificăm persoana care a închiriat mașina, locul în care a fost închiriată, iar în ceea ce privește pistolul, până astăzi nu am găsit arma folosită în crimă”, a declarat Mogg în fața marelui juriu.

Anderson, care a negat implicarea în uciderea lui Shakur, a murit doi ani mai târziu într-un atac armat la un service auto din Compton, despre care poliția a spus că nu avea legătură cu cazul.

Dandre „Freaky” Smith

Cunoscut și sub numele de „Big Dre”, Smith se afla pe bancheta din spate a mașinii în acea noapte, lângă Anderson. Deși autoritățile au susținut că îl considerau pe Anderson cel care a tras, mărturia depusă în fața marelui juriu a pus sub semnul întrebării această teorie.

Denvonta Lee, un fost asociat al lui Davis, a declarat în fața marelui juriu că Smith a fost cel care a tras asupra lui Shakur și Knight. El a spus că Anderson a încercat să se aplece peste Smith, dar nu avea „o vedere clară” prin geamul din spate din partea stângă.

Fostul asociat, care nu se afla în mașină, dar a relatat o conversație pe care a avut-o cu Smith la câteva zile după atac, a spus că Smith a luat pistolul de la Anderson, a deschis focul și i-a permis lui Anderson să își asume responsabilitatea pentru moartea lui Shakur. Smith avea 30 de ani când a murit, în 2004, din cauze naturale, potrivit biroului medicului legist din comitatul Los Angeles.

Terry „Bubble Up” Brown

Brown conducea Cadillacul din care au fost trase focurile de armă. În memoriile sale, Davis a relatat că, în acea noapte, se deplasau către Las Vegas Boulevard, dar l-au observat pe Shakur „ieșind pe geamul” BMW-ului și salutându-și fanii.

Davis i-ar fi spus lui Brown să întoarcă mașina, iar cei doi au trecut încet pe lângă convoiul rapperului până când, potrivit lui Davis, „i-au găsit pe cei pe care îi căutau”. Brown a murit în urma unui atac armat în 2015, într-un magazin de marijuana medicinală din Compton, potrivit AP.

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