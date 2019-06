Incidentul armat a avut loc luni după-amiază în apropierea sediului Primăriei din Toronto. Acolo, zeci de mii de oameni s-au adunat pentru a sărbători victoria echipei de baschet Toronto Raptors, relatează postul National Public Radio (NPR), citat de Mediafax.

Focurile de armă au provocat panică în rândul spectatorilor şi o busculadă.

BREAKING: At least 2 people reportedly been shot, 2 other people in custody and 2 firearms recovered by police following a shooting at the Toronto Raptors victory parade. Several others reportedly injured due to stampede: pic.twitter.com/k9F4rio5mh — Live Report (@tweetlivereport) June 17, 2019

#BREAKING: A photo provided to CP24 by a viewer shows Toronto Police take down a suspect outside Toronto Eaton Centre moments after the shooting at the Raptors celebration occurred. 2 TTC Special Constables also assisted. You can see the gun in the hand of a TPS officer. pic.twitter.com/3EZT3mPVAZ June 17, 2019

Potrivit Poliției din Toronto, patru persoane au fost rănite. Un martor a surprins în imagini momentul în care unul dintre suspecții care a deschis focul a fost arestat.

#NEW Video sent by a viewer to CP24 shows the moment one of the suspects were taken down by Toronto Police and TTC Special Constables. Toronto Police now say 4 people were injured in the Raptors parade shooting and 3 were arrested. 2 weapons recovered. pic.twitter.com/om74oEBpp5 — Kris Pangilinan (@KrisReports) June 17, 2019

foto: Twitter

