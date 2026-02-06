Cum a ales femeia de afaceri drumurile cu avionul în locul rutei mai scumpe cu trenul

O femeie de afaceri din Marea Britanie a găsit o soluție neașteptată pentru a evita costul ridicat și neplăcerile unui drum cu trenul din Londra la Newcastle: a zburat prin Italia și a economist 34 de euro, relatează The Sun.

Victoria Williams, în vârstă de 42 de ani, se afla în Londra pentru a-și vizita prietenii. Când a vrut să se întoarcă acasă în Newcastle a văzut că drumul cu trenul va fi „un calvar” de cinci ore. Dacă alegea ruta feroviară, ar fi trebuit să schimbe două trenuri și un autobuz de legătură, iar costul total ar fi fost de aproximativ 115 euro așa că a căutat o alternativă.

Totul din cauza unor lucrări de modernizare la linia de cale ferată spune femeia.

„Este ridicol și arată că țara se află în pragul colapsului. Guvernul trebuie să rezolve această problemă, deoarece ruta Londra-Newcastle este una majoră, care leagă afaceri și comunități”, a declarat Victoria, potrivit presei britanice.

Femeia a ales un zbor cu escală în Italia, dintr-un oraș din Marea Britanie în altul

În căutarea unei alternative mai ieftine, Victoria a descoperit o rută aeriană surprinzătoare: un zbor Ryanair de la Stansted la Milano, urmat de un alt zbor către Newcastle. Distanța parcursă a fost de aproximativ 2.253 de kilometri, în loc de 386 de kilometri dintre Londra și Newcastle.

Cât a plătit femeia pentru cele două zboruri între orașele din Anglia cu escala în Italia

Femeia de afaceri din Marea Britanie a plătit în total, pentru cele două zboruri, doar 85 de euro, comparativ cu prețul de 115 euro cât ar fi fost drumul cu trenul. Avionul a decolat la ora 14.00, iar după două ore și jumătate, Victoria a aterizat pe aeroportul Milano Bergamo.

După o scurtă sesiune de cumpărături în duty-free, a luat al doilea zbor, ajungând la Newcastle la ora 20.10.

„Am fost șocată când am văzut cât de scump era trenul. Mi-a căzut cerul în cap la gândul că trebuie să plătesc atât de mult și să trec prin stresul schimbărilor și al autobuzului de înlocuire. Am continuat să caut pe Skyscanner și, în cele din urmă, am găsit această opțiune prin Milano pentru doar 85 de euro”, a mai spus ea.

La finalul anului trecut, o fotografie cu un pod prăbușit, generată cu AI, a oprit circulația trenurilor din Marea Britanie. Fotografia arăta avarii serioase la un pod, în urma unui utremur. A fost haos pentru pasageri până când s-a constatat că imaginea fusese generată cu inteligența artificială, iar pe ruta respectivă circulația se putea desfășura fără probleme.

Bani sau ego?! Adevăratul motiv pentru care Mihai Bendeac face filme românești: „Este un lucru folositor"
