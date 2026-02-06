Japonezii nu folosesc produse scumpe sau electrocasnice de ultimă generație pentru menținerea curățeniei

După o săptămână de muncă solicitantă, curățenia generală poate părea o provocare dificilă. În Japonia, însă, curățenia este privită într-un mod complet diferit. Potrivit portalului de știri Blic.rs, partea a grupului Ringier, nu este vorba despre menajere sau aspiratoare robot scumpe, ci despre obiceiuri zilnice mici.

Care este secretul japonezilor când vine vorba de curățenie

Aceste trucuri mențin ordinea în casele japoneze fără a fi nevoie de sesiuni istovitoare de curățenie de weekend.

„Japonezii nu percep curățenia ca pe o obligație, ci ca pe un set de obiceiuri mărunte, dar constante, care împiedică acumularea murdăriei și a prafului”, explică expertul în organizarea locuinței, Paloma Ernanz, citată de Cuerpomente.

În loc să dedice o zi întreagă curățeniei, japonezii preferă să își mențină locuința ordonată prin mici acțiuni zilnice. „În Japonia se aplică regula: mai bine 5 minute în fiecare zi decât 2 ore sâmbăta”, adaugă Ernanz. Această consecvență face ca procesul de curățenie să devină mai puțin obositor, ba chiar relaxant.

Regula pe care japonezii o respectă când intră în casă pentru a păstra curățenia

Totul începe înainte de a intra în casă. În locuințele japoneze, încălțămintea este întotdeauna lăsată la ușă. Acest obicei, care are și o semnificație culturală, este extrem de practic, prevenind aducerea murdăriei, prafului și bacteriilor din exterior.

În acest fel, podelele rămân mai curate pentru o perioadă mai lungă. În loc să utilizeze mopuri tradiționale, japonezii preferă să curețe podelele cu cârpe moi, utilizate manual.

„Această metodă permite eliminarea chiar și a prafului microscopic, care poate rămâne după o curățare rapidă”, explică Ernanz. Contactul direct cu suprafața asigură o curățare mai precisă și mai temeinică.

Obiceiul pe care japonezii îl respectă zilnic, indiferent de anotimp

Un alt obicei esențial în casele japoneze este aerisirea zilnică a încăperilor, indiferent de vreme. Ferestrele sunt deschise în fiecare dimineață, chiar și în zilele reci de iarnă. Această practică reduce particulele din aer, împiedică acumularea prafului și contribuie la prospețimea generală a locuinței și este și una dintre cele mai importante 10 reguli pentru menținerea curățeniei.

În plus, multe gospodării japoneze folosesc purificatoare și umidificatoare de aer, ceea ce face ca praful să se depună mai greu, iar umiditatea controlată reduce electricitatea statică, împiedicând lipirea prafului de suprafețe.

Japonezii învață regulile de curățenie încă din copilărie

În Japonia, curățenia este considerată o formă de respect – față de sine, față de ceilalți și față de spațiul în care trăim.

„Un spațiu curat contribuie la liniștea interioară”, explică Ernanz, subliniind influența budismului zen și a șintoismului în această filozofie de viață. În plus, copiii japonezi învață încă din școală să curețe sălile de clasă, toaletele și spațiile comune, înțelegând astfel că grija pentru locuință este o responsabilitate colectivă.

Curățenia nu este percepută ca o sarcină, ci ca un ritual zilnic, realizat în mod calm și conștient. Scopul nu este să obții o locuință impecabilă, ci una care să nu ajungă niciodată în pragul dezordinii sau al murdăriei excesive. Acest mod de gândire ne poate schimba complet relația cu ordinea, curățenia și spațiul personal.

