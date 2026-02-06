Cine este Adrian Cocoș, care conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță este suspendat prin decizia DNA

Cine este Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sector 3

Social-democratul Adrian Cocoș a fost desemnat încă de anul trecut înlocuitorul lui Robert Negoiță, dacă se întâmplă ceva cu primarul Sectorului 3, a precizat Biroul de Presă. El va conduce primăria pe o durată nedeterminată, până când Negoiță va avea dreptul să își reia atribuțiile.

Adrian Cocoș, 33 de ani, susținut de PSD, a fost ales viceprimar al Sectorului 3 în februarie 2025. El este vicepreședinte al organizației PSD Sector 3 și a candidat de mai multe ori pentru funcția de consilier local, în 2016, 2020 și 2024.

Site-ul snoop.ro a scris în februarie 2025 că Adrian Cocoș a terminat în 2011 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București, cu specializarea tehnician mecatronist. El a picat însă examenul de Bacalaureat în vara lui 2011 cu notele 2,7 la matematică, 5,25 la limba română și 6,2 la biologie vegetală și animală. Ulterior, Cocoș a susținut că a promovat examenul de Bac, dar nu se știe cu ce notă.

La un an după Bacalaureat, s-a înscris la Universitatea particulară Artifex, pe care a absolvit-o în 2016, iar ulterior a făcut un masterat la Politehnica București, dar, potrivit singurului CV disponibil, cel din 2018, nu este clar dacă l-a și terminat.

De asemenea, Adrian Cocoș a lucrat și a avut acțiuni la magazine online care vând haine cu siglele Calvin Klein, Tommy Hilfiger și Nike, dar la prețuri foarte mici, mult sub cele practicate în mod obișnuit pentru produsele de firmă.

Robert Negoiță, sub control judiciar pe cauțiune. Care sunt acuzațiile DNA

Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din partea PSD, este acuzat de DNA că a încălcat legea în vara lui 2025, atunci când a dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel.

Robert Negoiță, în vârstă de 53 de ani, era primarul Sectorului 3 din 2012, adică de 14 ani. Foto: Hepta

Potrivit anchetatorilor, care au făcut mai multe percheziții, lucrările s-au făcut pe un teren privat, aparținând firmei SC Future Business Ideas SRL, deținută de fratele Ionuț Negoiță, fără documentația legală necesară și fără autorizațiile și avizele obligatorii. Prejudiciul a fost de 900.000 lei, reprezentând costurile materialelor, resurselor umane şi ale utilajelor folosite, plus obţinerea de foloase necuvenite pentru societatea care aparține fratelui său.

Mai mult, în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025, spune DNA, Robert Negoiţă a dispus efectuarea unor lucrări pe 11 străzi din Sectorul 3, constând în reparaţii, realizarea de drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare şi sensuri giratorii, fără documente legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze. Mai exact, ancheta vizează străzile construite peste conductele Transgaz, fără avizele necesare,

În acest context, DNA a dispus începerea acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând din 5 februarie, pentru primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu și trebuie să depună în 10 zile o cauțiune de 800.000 de lei. De asemenea, Negoiță nu are voie să vină la sediul Primăriei Sectorului 3 și nici să fie primar.

