Bani sau ego?! Adevăratul motiv pentru care Mihai Bendeac face filme românești: „Este un lucru folositor”

De mai bine de șapte ani, Mihai Bendeac se gândește dacă să facă o continuare a celebrului serial „Băieți de oraș” cu ajutorul unui film accesibil pentru toată lumea. Influențat de noua generație care urmărește acum pasaje din serial pe rețelele sociale, actorul a regândit puțin dinamica personajelor. „Nu este o continuare. Sunt diferențe, de pildă, în film, personajele nu au copii, în serial aveau copii, dar aici ne-ar fi încurcat foarte tare și am zis că mai bine să păstrăm această paradigmă în care ei nu au copii. Dar nu este o continuare, este un film inspirat din personajele serialului Băieți de oraș. Nu facem apel foarte des în timpul scenariului la anterioritatea personajelor, la ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, pentru că mi-am dorit să fie un film efectiv pentru oricine, nu numai pentru fanii serialului. Dar cei care sunt fanii personajelor și au văzut acest film au recunoscut foarte multe lucruri din trecut”, a explicat Mihai Bendeac pentru Libertatea.

Joacă alături de Bianca Drăgușanu

A păstrat însă actori care au apărut de-a lungul serialului, care au avut însă doar apariții pasagere, dar a contactat și alții noi. Printre cei care au fost ținuți secret se numără și Bianca Drăgușanu, dar și alți influenceri din România. „Noi am ținut ascuns până acum treaba asta. Sunt câteva momente în film care s-au dovedit până în momentul ăsta a fi extrem de surprinzătoare pentru public. Diferite apariții, diferite plot twist-uri în scenariu, ușor, ușor, chestia asta nu mai este un secret pentru că au început oamenii să dea spoilere. Într-adevăr, Codin joacă în film, însă într-un fel și într-un context la care nu vă așteptați. El în serial a jucat sub nume propriu și aici la fel, subnume propriu, numai că este un alter ego pentru că acest Codin Maticiuc, care este personajul Codin Maticiuc, în serialul nostru și în filmul ăsta mai ales, este o jigodie de cea mai joasă suspensă. Este un personaj negativ. Un individ oribil”, ne-a spus actorul despre personajul interpretat de Codin Maticiuc.

Încă de la avanpremieră, filmul „Băieți de oraș” a avut un succes răsunător, spectatorii fiind mai mult decât încântați de această comedie. Chiar dacă se preconizează că va avea încasări peste așteptările producătorilor, Mihai Bendeac mărturisește că pentru el nu este o motivație. Face filme și scrie scenarii din cu totul și cu totul alte motive.

„Pentru bani în niciun caz. Dacă până la 43 de ani nu m-au interesat niciodată banii, nu cred că o să încep acum. Dacă vorbim despre ego, eu cred că profesia, așa cum o practic eu, conține și o doză foarte mare de ego. Nu e un lucru bun neapărat, dar este un lucru folositor”, a completat Mihai Bendeac pentru Libertatea.

