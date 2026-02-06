În sezonul din 2026, la masa juriului a ajuns și Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din istoria României. Iar Andra s-a bucurat enorm să o aibă colegă la „Românii au talent”.

„Carmen Tănase este o dulceață de om! E o bucurie să lucrez cu un asemenea om cu experiență. Simt că am un aliat la masa juraților, pentru că suntem două femei acum. E o mare bucurie, sincer. De fapt, asta e! Dacă ar fi să spun doar în câteva cuvinte: bucurie mare”, a spus Andra Măruță, în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebra artistă ne-a dezvăluit și cum se uită, de obicei, la „Românii au talent”, ținând cont că prima ediție din acest an a emisiunii de la PRO TV a văzut-o alături de presă, de influenceri și de colegii ei.

„E diferit. Da, e prima dată, într-adevăr, când ne uităm cu atâta lume. Am mai văzut cu echipa, ce-i drept, cu cei din echipă, în alt sezon. Dar obiceiul este să fim acasă, să ne facem popcorn cu copiii, cu familia și să ne uităm la «Românii au talent». În general prindem prima ediție din fiecare sezon. După care mai am concerte… Sunt săptămâni în care vinerea am concert. Dar când nu am concert, suntem acolo, în fața televizorului”, a adăugat Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm de la soția lui Cătălin Măruță și cine este juratul alături de care are o relație mai apropiată, iar celebra artistă nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a răspuns că Andi Moisescu este cel cu care se înțelege cel mai bine!

„Cu Andi Moisescu, pentru că suntem încă de la început la «Românii au talent» și a fost mereu acolo în dreapta mea. Deși n-am stat tot timpul acolo ca și loc, fiind de la primul sezon noi doi la masa juraților, simt că e o legătură. E foarte aproape de mine, simte când vreau să spun ceva… La fel și eu, ne ajutăm unul pe celălalt acolo. Adică eu cu el simt că o legătură. E fratele mai mare”, a încheiat Andra interviul pentru Libertatea.

