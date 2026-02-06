În sezonul din 2026, la masa juriului a ajuns și Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din istoria României. Iar Andra s-a bucurat enorm să o aibă colegă la „Românii au talent”.

„Carmen Tănase este o dulceață de om! E o bucurie să lucrez cu un asemenea om cu experiență. Simt că am un aliat la masa juraților, pentru că suntem două femei acum. E o mare bucurie, sincer. De fapt, asta e! Dacă ar fi să spun doar în câteva cuvinte: bucurie mare”, a spus Andra Măruță, în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebra artistă ne-a dezvăluit și cum se uită, de obicei, la „Românii au talent”, ținând cont că prima ediție din acest an a emisiunii de la PRO TV a văzut-o alături de presă, de influenceri și de colegii ei.

Andi Moisescu, Andra Măruță, Carmen Tănase și Mihai Bobonete - juriul emisiunii „Românii au talent” 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

„E diferit. Da, e prima dată, într-adevăr, când ne uităm cu atâta lume. Am mai văzut cu echipa, ce-i drept, cu cei din echipă, în alt sezon. Dar obiceiul este să fim acasă, să ne facem popcorn cu copiii, cu familia și să ne uităm la «Românii au talent». În general prindem prima ediție din fiecare sezon. După care mai am concerte… Sunt săptămâni în care vinerea am concert. Dar când nu am concert, suntem acolo, în fața televizorului”, a adăugat Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm de la soția lui Cătălin Măruță și cine este juratul alături de care are o relație mai apropiată, iar celebra artistă nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a răspuns că Andi Moisescu este cel cu care se înțelege cel mai bine!

„Cu Andi Moisescu, pentru că suntem încă de la început la «Românii au talent» și a fost mereu acolo în dreapta mea. Deși n-am stat tot timpul acolo ca și loc, fiind de la primul sezon noi doi la masa juraților, simt că e o legătură. E foarte aproape de mine, simte când vreau să spun ceva… La fel și eu, ne ajutăm unul pe celălalt acolo. Adică eu cu el simt că o legătură. E fratele mai mare”, a încheiat Andra interviul pentru Libertatea.

Europa Liberă România se închide din primăvara acestui an. Serviciul din Bulgaria se va desființa și el 
Știri România 17:19
Europa Liberă România se închide din primăvara acestui an. Serviciul din Bulgaria se va desființa și el 
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!"
Exclusiv
Știri România 16:02
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!”
Ce s-a întâmplat La Măruță, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume"
Stiri Mondene 18:00
Ce s-a întâmplat La Măruță, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent": „Sincer, asta e!". Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Politică 16:49
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu"
Politică 16:18
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu”
