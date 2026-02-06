Ludovic Orban, despre numirea șefului SRI: „Nu mai ezitați, domnule președinte! Nu mai așteptați un consens de la coaliție”

Fostul premier și președinte PNL a explicat că SRI nu are director după demisia lui Eduard Helwig, adică de doi ani și jumătate. „Într-o perioadă în care amenințările la adresa siguranței naționale s-au diversificat și s-au amplificat, este scandalos faptul că principalul serviciu de informații, care trebuie să vegheze la siguranța nostră națională, este păstrat descăpățânat, fără o conducere legitimă care să asigure funcționarea sa la deplină capacitate și în conformitate cu noile priorități izvorâte din evoluțiile semnificative din ultima vreme”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

El a adăugat că era previzibil că fostul președinte Klaus Iohannis, „aflat la final de mandat și decuplat complet de responsabilitățile funcției prezidențiale”, nu a numit un șef la SRI, conform prevederilor legale. „Numai că între timp am avut alegeri prezidențiale și din data de 26 mai 2025 România are un nou președinte. Din păcate, trebuie să constat că nici pentru Nicușor Dan nu a reprezentat o prioritate desemnarea unui nou director al SRI. Altfel nu se poate explica de ce în 8 luni nu a formulat nicio propunere pentru această funcție”, a continuat Ludovic Orban.

Îi atrag atenția domnului președinte că una este să desemneze un candidat care să fie respins de parlament, alta este să nu desemneze pe nimeni. În primul caz, răspunderea îi aparține partidului sau partidelor care refuză să voteze o propunere a președintelui. În a doua situație, răspunderea este strict a președintelui, care nu își exercită atribuțiile constituționale și legale.

Ludovic Orban:

Fostul premier a transmis în final că nu este nevoie ca Nicușor Dan să aștepte să negocieze cu PSD și PNL șefia Serviciului Român de Informații: „Nu mai ezitați, domnule președinte! Nu mai așteptați un consens de la coaliție! Desemnați un candidat serios, bine pregătit, de o moralitate în afara oricărei îndoieli, atașat valorilor democratice și apartenenței noastre la spațiul euro-atlantic și mergeți cu propunerea în Parlament!”.

Un punct de vedere similar a avut și Traian Băsescu, care a spus la finalul lunii ianuarie că președintele Nicușor Dan trebuie să decidă șefii serviciilor de informații, indiferent ce vor partidele politice.

Amintim că Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost revocat pe 18 noiembrie 2025, iar motivele au fost declarațiile făcute de Ludovic Orban.

În primul rând, s-a arătat nemulțumit de faptul că magistraţii refuză tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie 2025, la Antena 3. El a propus și o soluție: regândirea Constituției și impunerea unui sistem de calcul prin care să dispară pensiile speciale ale magistraților și să rămână doar cele pe bază de contributivitate, așa cum au toți românii.

A doua declarație care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB. „Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan”, a afirmat Orban tot pe 15 noiembrie 2025.

Nicușor Dan s-a gândit și la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din afara politicii, dar apoi s-a răzgândit

Mai amintim că numirea noilor directori SRI și SIE trebuie discutată de către președintele Nicușor Dan împreună cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la pachet cu desemnarea șefilor marilor parchete, inclusiv DNA, au declarat pe 6 ianuarie surse din Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

Potrivit informațiilor Libertatea, șeful statului își dorește să numească un nou șef la DNA, dorit de el. Instituția este condusă acum de Marius Voineag.

De asemenea, Nicușor Dan nu a exclus la începutul anului ca la șefia Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe să fie persoane politice, după cum a relatat Libertatea.

„Și șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au precizat la începutul anului sursele citate pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește din nou ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii: „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Postul de șef al SRI e liber de 3 ani, Vlase va fi schimbat de la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Cel mai probabil, Pahonțu va conduce în continuare SPP, potrivit informațiilor Libertatea.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

