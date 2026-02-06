Sindicatul Europol a tras un semnal de alarmă privind starea deplorabilă a imobilului situat pe strada Cornișa, descriind condiții de muncă improprii unei instituții europene.

Potrivit sindicaliștilor, degradarea clădirii pune în pericol viața agenților, apa infiltrată prelingându-se direct prin prizele electrice.

„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie. Polițiștii rutieri din Botoșani trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutați”, au transmis reprezentanții Europol.

Cetățenii, audiați în parcare

Situația clădirii afectează direct și relația cu publicul. Pentru a nu-i expune pe cetățeni pericolului și condițiilor insalubre, polițiștii au recurs la soluții de avarie umilitoare: invită oamenii în oraș pentru declarații sau redactează documentele oficiale afară, în parcare, folosind capota autospecialei pe post de birou.

„În ceea ce privește relația cu cetățenii, polițiștii sunt nevoiți să îi invite în oraș pentru a le lua declarații sau ajung să redacteze documentele în parcare, pe capota autospecialei de poliție, doar pentru a evita intrarea în sediul lor, îmbibat de apă în toți pereții, din cauza intemperiilor”, a mai precizat Sindicatul Europol.

O clădire peticită fără succes

Problemele imobilului nu sunt noi. Încă din 2016, acoperișul permitea apei să se infiltreze până la parter, pereții fiind măcinați de igrasie, iar aerul devenind irespirabil din cauza mirosului de mucegai.

Deși de-a lungul anilor s-au efectuat lucrări de întreținere, acestea s-au dovedit a fi doar soluții temporare pentru o structură care necesită, de fapt, investiții capitale.

În prezent, autoritățile iau în calcul mutarea polițiștilor într-un alt spațiu, clădirea actuală fiind considerată nesigură.

