Cătălin Măruță, a spus adio postului, după ”18 ani, 3 luni și 15 zile”, adică ”9,5 milioane de minute” petrecute cu telespectatorii, așa după cum el și David, fiul său, au socotit.

Așa cum era de așteptat, imagini din viața lui personală a lui Cătălin au fost difuzate în emisiune. Și mai toate se leagă de venirea pe lume a copiilor săi. Imagini din maternitate, cu prezentatorul TV transfigurat de emoție, au fost difuzate, la fel momentul în care David și-a cunoscut surioara și câte și mai câte.

„Astăzi este una dintre acele zile în care mă opresc și privesc înapoi la o călătorie care a durat aproape două decenii. Astăzi, emisiunea La Măruță se va încheia, după 18 ani în care am fost împreună, aici, la PRO TV. Am început pe 22 octombrie 2007 și, de atunci, am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții.

Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, cu invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor. Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect; a fost o parte din viața mea și, sunt convins, și din viața multora dintre voi. În această ultimă perioadă am simțit atât sprijinul vostru, cât și provocările unei lumi care se schimbă.

Încheiem acest capitol cu recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și creativitate. Vă mulțumesc pentru fiecare moment împărtășit și pentru că ați fost alături de noi.

Dragii mei, fiecare secundă petrecută împreună merită trăită la maximum. Așa că haideți să mai stăm împreună, să mai râdem, să mai trăim fiecare clipă, pentru că La Măruță se termină în două ore, dar eu, Măruță, voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a declarat prezentatorul în deschiderea emisiunii.

Au urmat pasaje din vechile emisiuni, cu invitați unul și unul, printre care îi amintim pe actorul cunoscut ca ”Victor Newman”, din The Young and the Restless”, nimeni altul decât Eric Braeden, pe celebra Dădaca, Fran Drescher, ambii vorbind și în românește, pe celebrul cântăreț Al Bano, Cheeky Girls, Simona Halep, care a fost în mai multe rânduri în emisiune, prima oară la numai 17 ani, sau regretatul Helmut Duckadam, cu soția și fetița, care atunci avea numai 2 ani.

A fost o emisiune regal, din păcate ultima ediție pentru Pro TV și pentru Cătălin Măruță. Adio, La Măruță, un capitol din istoria Pro TV-ului și cu siguranță a televiziunii, în România. ”Astăzi nu se termină doar o emisiune, se termină un ritual. Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume…”, a spus Cătălin Măruță înainte de a zibucni în plâns.

