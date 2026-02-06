Dar nu e ca și cum n-am fi știut cum stăm sau cine e Trump sau cine e fiul nu tocmai înzestrat cu minte și morală al reginei Angliei, Dumnezeu s-o ierte, că a avut treabă și de educația copilului bătrân de bani gata nu s-a mai ocupat.

Pe de altă parte, la români, PSD continuă să fie ce a fost mereu: un cancer politic. Iar Grindeanu e o recidivă.

Cum s-ar spune: nu-mi place Bolojan, dar mai mult nu-mi plac Olguța și consoarta cu nume de precupeață.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii la proasta guvernare bolojalnică. Asta nu!

Iar auriferii sunt curat sinucidere politică, au damful acela de Securistan ceaușist și cizmă moscovită. Victoria Ucrainei în războiul cu statul terorist rus e esențială pentru supraviețuirea statului român european, așa damblagit cum e el. Cât despre USR, nimic de consemnat. Nimicul e nimic.

Iar guvernarea este proastă. E un fapt. Efectiv, Bolojan e un ghișeu cu monosprânceană, nu ai ce să îi ceri mai mult. Gândește ca un ajutor de contabil și acționează ca un topor. Dar nu e singur în opera de demolare a economiei românești, pe care agitprop-ul o confundă cointeresat cu „salvarea” țării, Doamne, apără-ne și păzește-ne!

Mai e și alde Nazare, de pe la finanțe. Acum, nu multă lume știe că dacă îi pui la un loc pe Orlando, Câciu și Boloș iese Nazare, ta-dam!

Cum s-a ajuns aici, vă întrebați. De vină e prostia. Erau vlahii, mai an: Nu mai putem, aoleu, ne nenorociră guvernele anterioare, alde Cîțu, Ciucă (ia uite, doi liberali) și Ciolacu, hau-hau-hau! Și au venit liberalii bolojalnici: Gata, știu cum facem, îi punem tot pe ăia, alde Predoiu, alde Nazare, doar că acum reformăm, ia să vedeți cum reformăm.

Vlahii dau din coadă fericiți, pădurii îi place asta. Și se mai miră vlahii noștri dragi dacă le spui că sunt efectiv cei mai proști din galaxie, mno. Bine, atunci. Pe loc repaos! Pădurea în extaz. Și dacă alternativa e gruparea Thuma-Antonescu-Bogdan, mai bine ne punem de pe acum ștreangul de gât…

Am mai spus-o și o mai spun: spațiul public românesc e populat masiv de impostori și ticăloși. România nu e tocmai un stat de drept, e o feudă unde-și face pădurea nevoile. O sumă de triburi, adunături de oameni care nu sunt cetățeni și care nu se dau duși din comuna primitivă așa ușor.

Mai ales că e epoca de piatră cu conexiune la internet și bagă retarzi nonstop pe tik-tok-mini-tok, e foarte frumos dacă ai IQ-ul sub 40.

În aceeași ordine de idei, mă mir că n-a apărut încă ipoteza că mărețul Bolojan s-a remarcat în tinerețe în pelicula Edward, omul-foarfecă, unde a jucat tăierea.

Vești bune, deci, pentru cei care așteaptă Apocalipsa provocată de inteligența rară a „sapienșilor”: nu doar că acum pe îndrăgita planetă pământ trăiesc mai mulți proști ca oricând în istorie, dar sunt și mai proști ca oricând în istorie. Se vine.

Iar pe plan international, ca să încheiem rotund, plăvanul portocaliu, cel mai provocat cognitiv dintre toți președinții americani (și nu e ușor), a mai mutat atenția către nevastă, doamna Melania, care pare că întinează numai nobilele idealuri ale doamnei Ciorbă-Vicol. Precum și nobilele idealuri ale lobotomiei.

Lăsați, deci, orice speranță, dar grijă mare pe unde o lăsați, că acușica vin și paraziții bugetari să o paraziteze.

Răstimp, se reformează vlahii sub fierăstrăul monosprâncenat, nu te joci, se reformează de plânge de bucurie și îndrăgitul criminal în serie din serialul artistic Dexter. Se reformează prin ei înșiși, prin tăiere…

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE