Audițiile semifinaliștilor încep luni, 9 februarie, în Studioul 3 al Televiziunii Române, și se desfășoară pe parcursul a trei zile. Concurenții își vor interpreta piesele live, în fața juriului, luni de la ora 16.00, iar marți și miercuri de la ora 11.00.

Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma tvrplus.ro, în perioada 9–11 februarie, iar piesele vor fi publicate și pe canalul oficial de YouTube al TVR.

În urma jurizării, primele zece piese, în funcție de punctaj, vor merge în finala Selecției Naționale. Finaliștii vor fi anunțați joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro.

România va intra în concursul internațional pe 14 mai 2026, în prima parte a semifinalei a doua, potrivit tragerii la sorți care a avut loc pe 12 ianuarie, la Viena, orașul-gazdă al competiției din acest an.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția din acest an participă 35 de țări, printre care Italia, Suedia, Ucraina, Franța, Germania și Marea Britanie.

Ediția precedentă a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision este una dintre cele mai longevive și urmărite competiții muzicale din lume, organizată de European Broadcasting Union (EBU). România participă la concurs din 1993, iar cele mai bune rezultate au fost două locuri trei și un loc patru.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.  

Campania de înscrieri pentru Selecţia Naţională (SN) s-a încheiat luni, compozitorii având la dispoziţie aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

Cine sunt jurații care vor alege reprezentantul României la Eurovision 2026

Cunoscuta interpretă Andreea Bălan, Andrei Tudor, compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cofondator al Creator Records, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, fondator al labelului Thrace Music, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance, și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER, formează juriul de specialitate al Selecției Naționale.

