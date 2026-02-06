Cine va purta drapelul României

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 aduc o premieră istorică: patru ceremonii de deschidere vor fi organizate, câte una în fiecare locație gazdă – Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo. Această decizie a fost luată deoarece competiția se desfășoară în mai multe localități din nordul Italiei.

România va fi reprezentată de o delegație extinsă, cu 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline sportive, printre cele mai diversificate din istoria participării țării noastre la Jocurile Olimpice de iarnă. În premieră, șapte purtători de drapel vor reprezenta România la cele patru ceremonii: Julia Sauter (patinaj artistic) la Milano, Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) la Livigno, Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) la Predazzo, iar Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) la Cortina dAmpezzo.

Spectacole zilnice, lângă Flacăra Olimpică

Un alt element inovator al ediției din 2026 este introducerea a două Ceaune olimpice, care vor fi amplasate în Milano, la Arco della Pace, și în Cortina dAmpezzo, în Piazza Dibona. Acestea simbolizează armonia dintre cele două orașe gazdă și dialogul constant între regiunile implicate în organizarea Jocurilor. „Ceaunele sunt o expresie a unității și a spiritului olimpic”, a declarat organizatorul Marco Balich.

Ceaunele olimpice, realizate din aluminiu aeronautic, un material ușor și rezistent, sunt o operă de inginerie remarcabilă. Designul lor este inspirat de nodurile geometrice ale lui Leonardo da Vinci, și simbolizează armonia dintre natură și ingeniozitatea umană, potrivit Olympics.com. Structurile au o geometrie variabilă, extinzându-se de la 3,1 metri la 4,5 metri în diametru, și sunt dotate cu un sistem mecanic complex, cu 244 de puncte de articulație și 1.440 de componente.

Flacăra olimpică, păstrată într-un recipient din sticlă și metal, utilizează efecte scenice sustenabile, cu emisii minime de fum și zgomot redus, fiind complet sigură pentru public. „Flacăra simbolizează continuitatea și renașterea, omagiind soarele ca sursă primară de viață și energie”, se arată pe Olympics.com.

Începând cu 7 februarie, la Ceaunul din Milano va avea loc un spectacol public zilnic, desfășurat între orele 17:00 și 23:00, cu reprezentații muzicale semnate de Roberto Cacciapaglia. Ritualul va continua până la stingerea Flăcării Olimpice pe 22 februarie, iar pe 6 martie, cele două ceaune vor fi reaprinse pentru Jocurile Paralimpice, care se vor încheia pe 15 martie.

Mariah Carey și Andrea Bocelli vor cânta la ceremonia de deschidere

Peste 50 de lideri mondiali vor participa la ceremonie, printre care și vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și secretarul de stat Marco Rubio. Potrivit presei italiene, mai sunt disponibile doar câteva bilete pentru eveniment, la prețul de 260 de euro pe un loc la nivelul superior al stadionului.

Spectacolul va include nume sonore precum Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali și Cecilia Bartoli, iar pianistul Lang Lang va încheia seara. 1.350 de voluntari vor evolua pe scenă, iar alți 700 vor lucra în culise pentru buna desfășurare a ceremoniei.

În cadrul paradei delegațiilor, echipa SUA, cea mai numeroasă cu 233 de sportivi, va fi reprezentată de patinatoarea Erin Jackson, campioană la 500m, și bobistul Frank Del Duca.

Sportul nou de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Schi alpinismul, cunoscut și sub denumirea de „skimo”, este singurul sport nou care își face debutul în programul olimpic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, între 19 și 21 februarie, în localitatea italiană Bormio, la Centrul de Schi Stelvio. Competiția va cuprinde trei probe: sprint feminin, sprint masculin și ștafetă mixtă.

Schi alpinismul presupune o combinație de urcări solicitante pe schiuri, mers pe jos cu schiurile fixate pe rucsac, alpinism în zone abrupte și coborâri rapide pe zăpadă neamenajată. Echipamentul utilizat este adaptat pentru a facilita urcarea și a oferi stabilitate în coborâre. Schiurile sunt ușoare și permit eliberarea călcâiului pentru urcare, dar și fixarea acestuia pentru coborâre. Benzile adezive aplicate pe talpa schiurilor permit alunecarea înainte, prevenind însă alunecarea în josul pantei.

Siguranța este esențială. Practicanții schi alpinismului folosesc un „kit avalanșă”, format din dispozitiv de căutare, sondă și lopată. În funcție de dificultatea traseului, echipamentul poate include colțari, piolet și ham.

De-a lungul timpului, schi alpinismul a evoluat semnificativ. Prima ediție a Campionatelor Mondiale de schi alpinism a avut loc în 2002, la Serre Chevalier, Franța, iar în 2007, a fost înființată Federația Internațională de Schi Alpinism (ISMF), potrivit ismf-ski.com. În 2020, această disciplină a fost prezentată ca sport demonstrativ la Jocurile Olimpice de Tineret din Lausanne, Elveția.

Printre cele mai renumite competiții de schi alpinism se numără Pierra Menta (Franța), Mezzalama Trophy (Italia) și Patrouille des Glaciers (Elveția).

Probe noi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

La Milano Cortina 2026, pe lângă debutul schi alpinismului, vor fi introduse și alte probe noi în sporturi deja consacrate. La sanie apare proba de dublu feminin, completând cele de dublu masculin și cele individuale existente. Săriturile cu schiurile vor include, în premieră, proba individuală feminină pe trambulina mare („Large Hill”). Skeletonul va avea o probă pe echipe mixte, iar schiul fond va beneficia de proba de sprint clasic pe echipe, atât la masculin, cât și la feminin.

Schiul freestyle adaugă probe spectaculoase de Big Air, atât la masculin, cât și la feminin, unde sportivii execută acrobații impresionante după un salt uriaș de pe rampă. Totodată, competițiile pe echipe mixte la probele de „aerials” își fac debutul, aducând un plus de dinamism ediției olimpice.

