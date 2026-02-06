Crescută într-o familie de antreprenori

Rym Bianca Naana a avut primul job la 16 ani, iar faptul că a crescut într-o familie de antreprenori spune că a ajutat-o să înțeleagă devreme ce înseamnă o afacere și cât de importantă este educația financiară, atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Rym Bianca Naana consideră că lipsa educației financiare a dus România în topul executărilor silite

A ales consultanța financiară în urmă cu doi ani și jumătate, o decizie pe care o consideră una dintre cele mai bune din viața ei. A urmat mai multe cursuri de profil, iar ulterior a obținut acreditarea la Institutul de Studii Financiare (ISF).

Spune că poate ajuta oamenii să folosească serviciile financiare existente în piață în favoarea lor, prin concepte personalizate și eficiente. La nivel mai mare, obiectivul tinerei este creșterea educației financiare în România.

Tânăra consultantă a vorbit pentru Libertatea despre importanța unei relații sănătoase cu banii, despre cum obiceiurile zilnice ne pot influența stabilitatea financiară și despre faptul că o bună gestionare a veniturilor nu ține neapărat de cât câștigăm, ci de cât de conștient luăm deciziile financiare.

Rym Bianca Naana spune că „nu e important cât câștigăm, ci cum investim banii”.

Soluții adaptate stilului de viață

Libertatea: Ce înseamnă concret o gestionare eficientă a veniturilor?

Rym Bianca Naana: Gestionarea eficientă a veniturilor nu presupune rigiditate sau restricții extreme. Din punct de vedere teoretic, vorbim despre principii financiare de bază. În practică, acestea trebuie adaptate stilului de viață al fiecăruia.

Fac adesea o paralelă cu dietele: o regulă prea strictă nu este sustenabilă pe termen lung. Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le observ este economisirea „la final de lună”. O abordare mult mai eficientă este ca, imediat după încasarea venitului, un procent să fie pus deoparte, iar restul să fie considerat buget de cheltuieli.

– Există o formulă simplă care chiar funcționează sau trebuie adaptată fiecăruia?

– Mi-ar plăcea să spun că există o formulă universală, dar realitatea este că soluțiile trebuie adaptate fiecărei persoane. Situațiile financiare sunt diferite, la fel și obiectivele.

Ce pot spune, însă, este că atenția acordată obiceiurilor zilnice, cele care ne fac constant să depășim bugetul, poate genera schimbări majore pe termen lung.

Strategiile diferă în funcție de etapa vieții și de obiectivele fiecăruia. Chiar și în zona economisirii, unii preferă cash-ul, alții conturile de economii. În ceea ce privește investițiile, strategiile depind de toleranța la risc și de orizontul de timp. Nu există soluții universale, ceea ce funcționează pentru unii nu funcționează pentru toți.

– De ce trăiesc atât de mulți oameni «de la salariu la salariu»?

– Un motiv important este lipsa obiectivelor clare. Fără obiective, nu există direcție, iar fără direcție apare lipsa disciplinei financiare.

Pe de altă parte, trăim într-o societate profund consumeristă, în care suntem încurajați să vrem totul imediat. Lipsa răbdării duce la decizii financiare impulsive — credite pentru lucruri care nu sunt necesare sau care ar putea fi achiziționate în timp, cu puțină planificare. Un studiu relevant în acest sens este The Marshmallow Effect, care vorbește exact despre capacitatea de a amâna recompensa.

„Rolul meu este să ofer structură, claritate și un plan”

– Cum arată un astfel de ajutor pe care îl acorzi unui client pentru a înțelege mai bine cum să-și gestioneze veniturile?

– Lucrul cu oamenii este fascinant. Sunt o persoană sociabilă și mă încarcă interacțiunea umană, însă ceea ce îmi place cel mai mult este să urmăresc evoluția clienților mei. Uneori chiar ei îmi reamintesc de punctul din care au plecat și unde au ajuns.

Rolul meu este să ofer structură, claritate și un plan. Eu vin cu harta, parcurgerea drumului depinde de fiecare în parte. Lucrez cu oamenii spre libertate și independență financiară, prin acțiuni constante și asumate.

Aș sublinia faptul că relația oamenilor cu banii se schimbă vizibil. Subiectul finanțelor nu mai este tabu, iar tot mai mulți oameni înțeleg că educația financiară nu înseamnă doar informație, ci structură, strategie și decizii asumate.

Rolul unui consultant financiar nu este doar să explice concepte, ci să ofere claritate, direcție și un plan adaptat fiecărei etape de viață. Oamenii pot face multe lucruri singuri, însă astăzi cea mai valoroasă resursă este timpul. Lucrul cu un specialist înseamnă eficiență, siguranță și liniștea că deciziile financiare sunt luate corect și pe termen lung.

Din poziția de manager și consultant financiar, cred că viitorul aparține celor care înțeleg că banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional. Educația financiară este fundamentul unei vieți stabile, iar responsabilitatea noastră, ca profesioniști, este să ridicăm standardele și să formăm o generație care știe să construiască, nu doar să consume.

Rym Bianca Naana: ”cred că viitorul aparține celor care înțeleg că banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional.”

Alocarea unor bugete lunare pentru fiecare categorie importantă

– Ce sfaturi și recomandări ai pentru ca oamenii să-și gestioneze cât mai eficient veniturile?

– O recomandare pe care o folosesc și personal este alocarea unor bugete lunare pentru fiecare categorie importantă: economii, mâncare, ieșiri, cheltuieli recurente. Această structură oferă claritate și control.

Bugetul influențează, desigur, posibilitățile, însă de multe ori problema nu este venitul, ci obiceiurile. Am întâlnit persoane cu venituri peste medie care nu reușeau să economisească nimic și nu aveau claritate asupra cheltuielilor. În aceste situații, lucrul unu-la-unu este esențial. Clienții mei pleacă întotdeauna cu teme de la discuțiile noastre.

Proiecte pentru creșterea educației financiare în România

– Ce planuri de viitor ai?

– Îmi doresc să contribui activ la creșterea educației financiare în România. Anul acesta am două direcții principale: workshop-uri în școli și licee, unde tinerii pot învăța principii financiare aplicate, și dezvoltarea unei comunități de tineri antreprenori. Cred cu tărie că tinerii sunt generația care poate produce schimbări reale, atât la nivel personal, cât și la nivel de societate. „O țară educată financiar este o țară prosperă”.