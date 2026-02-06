„În primul rând, în acest moment avem o problemă bugetară imensă! Dar vă rog eu frumos, nu mai puneţi acele titluri pe care le văd peste tot, că Ciucu se plânge! Zici că toţi primesc de la PSD această linie! Dar nu mă plâng, vă zic adevărul! Una este să spui adevărul şi alta este să te plângi. În acest moment, Primăria Municipiului Bucureşti are o problemă de finanţare structurală imensă”, a spus Ciprian Ciucu. „Nu, nu mă vait! Departe de a mă văita, spun lucrurile aşa cum sunt”, a adăugat el.

Primarul Capitalei a explicat că problema vine de la Ordonanţa „trenuleţ“ din 2023, când premier era Marcel Ciolacu, Ordonanță care a luat de la București sume importante din buget, adică sume care veneau de exemplu din impozitul pe jocuri de noroc, plus fondul de solidaritate care ia din banii municipiilor şi îi dă la comune şi la oraşe care nu se pot autofinanţa.

„O parte din buget s-a mai dus şi la Consiliul Judeţean Ilfov prin decizii politice, şi efectul acelor decizii din 2023 s-a simţit în 2024 şi 2025, iar acum, în 2026, dacă nu ai Legea Bugetului aprobată, Legea Finanţelor spune că toate primăriile din ţară merg în fiecare lună şi primesc de la Guvern 1/12 din cât primeau în anii anteriori. Toate aceste scăderi ale bugetului Primăriei Municipiului Bucureşti au făcut ca anul acesta, în ianuarie, să primim doar 317 milioane de lei”, a completat Ciprian Ciucu.

El a subliniat că Bucureștiul are nevoie urgentă de aproximativ un miliard de euro: „Ca să trecem strada, aşa cum am zis, să nu intrăm în faliment, dacă nu vom avea minim-minimorum 5,5 miliarde de lei, nu facem nimic! Intrăm în faliment!”.

Potrivit edilului, PMB așteaptă banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani, adică 4 miliarde de lei. „De aici este şi datoria asta imensă. Eu acum îmi bat capul cu Ministerul de Finanţe şi în coaliţie, în discuţii cu toţi, în primul rând cum salvez de la faliment această primărie, ca să fie foarte-foarte clar! Aici este principala mea prioritate în acest moment. Pentru că consecinţele sunt foarte grave”, a mai punctat Ciucu.

Amintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, a devenit primarul Capitalei după alegerile locale parțiale din decembrie 2025. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

Ciprian Ciucu a preluat Primăria Capitalei de la Stelian Bujduveanu, viceprimar în PMB, care a fost primar interimar timp de 7 luni, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025.

Alte știri

Obiceiuri sănătoase pentru administrarea veniturilor. Consultant financiar: „Banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional”
Știri România 19:00
Obiceiuri sănătoase pentru administrarea veniturilor. Consultant financiar: „Banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional”
Ilie Bolojan a stabilit ce se întâmplă cu accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale
Știri România 18:56
Ilie Bolojan a stabilit ce se întâmplă cu accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale
Monden

Ce s-a întâmplat la „La Măruță”, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Stiri Mondene 18:00
Ce s-a întâmplat la „La Măruță”, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Politic

Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Politică 19:15
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 16:49
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
