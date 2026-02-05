Ce animale trăiesc cel mai mult

Ce animale sălbatice trăiesc cel mai mult

Printre cele mai longevive animale cunoscute se află unele care par aproape nemuritoare. Sunt organisme care trăiesc mii de ani și animale vertebrate care pot atinge sute de ani.

Unele viețuitoare au o trăsătură rară numită chiar nemurire biologică, ceea ce înseamnă că celulele lor se pot regenera la infinit, prevenind îmbătrânirea biologică. Chiar și așa, aceste animale nu pot trăi neapărat pentru totdeauna, deoarece pot pica pradă altor animale, bolilor și schimbărilor din mediul lor.

Organisme subacvatice

Bureții de sticlă

Bureții de sticlă sunt considerați cele mai vechi animale de pe Pământ. Oamenii de știință estimează că pot trăi mai mult de 10.000 de ani, posibil maximum 15.000 de ani. Un burete de sticlă observat de cercetători în Marea Ross, un golf din Antarctica, este considerat a fi cel mai vechi animal viu de pe planetă. Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, scheletul unui burete de sticlă în Marea Chinei de Est, despre care cred că a trăit timp de 11.000 de ani.

Deși bureții de mare sunt adesea considerați roci sau plante, ei sunt, de fapt, membri ai regnului animal.

Pe lângă bureții de sticlă mai sunt și alte organisme subacvatice care ating vârste impresionante. Spre exemplu coralul negru care poate poate trăi până la 5.000 de ani sau buretele uriaș Xestospongia muta, care poate avea, de asemenea, o durată de viață undeva la peste 2.000 de ani.

Rechinul boreal

Rechinul boreal

Rechinii boreali din Groenlanda sunt vertebratele cu cea mai lungă viață din lume. Cei mai bătrâni rechini cunoscuți, înregistrați de oamenii de știință, aveau aproximativ 400 de ani, deși, având în vedere marja mare de eroare, este posibil ca aceștia să trăiască mai mult de 500 de ani.

Cercetătorii cred că traiul în apele atât de reci ale Oceanului Atlantic de Nord și Oceanului Arctic contribuie probabil la încetinirea proceselor metabolice și a activității biochimice a acestor rechini, prelungindu-le durata de viață. Se crede că femelele de rechin din Groenlanda nu sunt pregătite să se reproducă până la vârsta de 150 de ani.

Țestoasele

Țestoasă Aldabra

Țestoasele sunt bine cunoscute ca fiind unele dintre cele mai longevive animale de pe Pământ. O specie longevivă este țestoasa gigantică Aldabra, care este, de asemenea, una dintre cele mai mari țestoase.

Originare din Seychelles, aceste reptile pot trăi în general până la 150 de ani și pot atinge greutăți de până la 250 de kilograme. O broască țestoasă gigantică Aldabra a trăit în captivitate în India și se credea că avea 250 de ani. Numită Addawaita, această broască țestoasă a murit în 2006.

O altă broască țestoasă gigantică Aldabra, numită Jonathan, are aproximativ 193 de ani și ar putea fi cel mai bătrân animal terestru viu în prezent. Jonathan este îngrijit de un medic veterinar pe insula Sfânta Elena.

Din păcate, broaștele țestoase din întreaga lume sunt pe cale de dispariție din cauza pierderii habitatului, a comerțului ilegal cu animale de companie și a braconajului pentru medicamente și hrană. Multe specii se maturizează și se reproduc lent, ceea ce îngreunează recuperarea populațiilor odată ce au fost exploatate, arată International Fund for Animal Welfare.

Balena de Groenlanda (Bowhead whale)

Balena de Groenlanda (Bowhead whale)

Găsite în apele înghețate ale oceanului Arctic și subarctic, balenele boreale sunt considerate balenele cu cea mai lungă viață, ceea ce le face și cele mai longevive mamifere. Pot trăi peste 200 de ani și nu devin mature sexual până în jurul vârstei de 25 de ani.

Corpul balenelor de Groenlanda este masiv și adaptat special pentru viața în condiții extreme: are un cap foarte mare, ce reprezintă aproximativ 40% din lungimea corpului, și un strat gros de grăsime de până la 50 cm, care asigură izolarea termică în apele reci. Această balenă poate sparge gheața cu grosimi de până la 60 cm pentru a-și face loc la suprafață.

Balena de Groenlanda are un metabolism foarte lent și un ADN cu mecanisme eficiente de reparare celulară, ceea ce o protejează de boli și de îmbătrânirea rapidă.

Cașalotul (Physeter macrocephalus) este și el un animal foarte longeviv, fiind printre cele mai longevive mamifere marine, deși nu depășește recordurile absolute ale balenei de Groenlanda sau ale rechinului de Groenlanda. Totuși, aceste animale ajung și ele să trăiască 80-90 de ani.

Homarii și aricii de mare

Chiar și în rândul animalelor mai mici există exemple impresionante. Unele specii de arici de mare pot trăi peste 200 de ani, iar homarii par să nu îmbătrânească în mod clasic, deoarece continuă să producă telomerază, o enzimă care repară telomerii ADN-ului. Teoretic, homarii nu mor de bătrânețe, ci mai degrabă din cauza epuizării sau a incapacității de a-și schimba carapacea.

Crocodilii

Crocodylus niloticus

Crocodilii pot trăi foarte mult, mai ales speciile mari, precum crocodilul de apă sărată (Crocodylus porosus) sau crocodilul de Nil (Crocodylus niloticus). În sălbăticie, durata lor de viață este estimată în general între 60 și 80 de ani, dar există numeroase cazuri documentate în captivitate în care crocodilii au depășit 100 de ani.

Un exemplu celebru este un crocodil de Nil numit Henry, din Africa de Sud, care ar avea peste 120 de ani. Longevitatea lor se explică prin metabolismul lent, rezistența fizică extraordinară, sistemul imunitar foarte eficient și faptul că au puțini prădători naturali odată ajunși la maturitate.

Elefanții

Elefantul african

Elefanții sunt, la rândul lor, printre cele mai longevive mamifere terestre. În medie, elefanții africani și asiatici trăiesc între 60 și 70 de ani în sălbăticie, o durată de viață comparabilă cu cea a oamenilor. În condiții bune, mai ales în rezervații, unii pot depăși 80 de ani.

Se crede că cel mai bătrân elefant înregistrat din lume este un elefant asiatic care a trăit până la vârsta de 89 de ani în captivitate.

Cacadu și papagalul gri african

Cacadu

Cacadu este printre cele mai longevive păsări din lume. Recordul oficial documentat îi aparține unui cacadu cu creastă galbenă numit Cookie, care a trăit 83 de ani într-o grădină zoologică din SUA. În mod obișnuit, multe specii de cacadu pot trăi 40-60 de ani în sălbăticie și 60-80 de ani în captivitate, iar în cazuri excepționale, peste 90 de ani.

Alături de Cacadu, printre cele mai longevive păsări se numără și papagalul gri african care atinge frecvent 50-70 de ani, uneori peste 80.

Ce animale domestice trăiesc cel mai mult

Ce animale domestice trăiesc cel mai mult

Longevitatea animalelor domestice este influențată atât de biologia fiecărei specii, dar mai ales de modul în care sunt crescute. În practică, multe animale domestice nu ajung la vârsta lor maximă biologică, pentru că sunt sacrificate.

Măgarul

Măgarul este un animal rezistent și longeviv. În medie, trăiește între 30 și 40 de ani, iar multe exemplare ajung la 45 de ani. De multe ori, măgarii trăiesc chiar mai mult decât caii, fiind mai puțin sensibili la boli și la efort.

Calul

Printre cele mai longevive animale domestice se află calul. În mod obișnuit, un cal trăiește între 25 și 30 de ani, dar numeroși cai bine îngrijiți ajung la 35 de ani, iar unele cazuri rare depășesc 40. Recordul cunoscut este al unui cal numit Old Billy, care ar fi trăit 62 de ani, în secolul al XIX-lea.

Longevitatea calului este legată de talia mare, de metabolism relativ echilibrat și de faptul că, în mediul domestic, beneficiază de hrană constantă și îngrijire veterinară.

Descoperă și Curiozităţi despre cai – lucruri interesante şi mai puţin cunoscute

Bovinele (vaci și tauri)

Vacile au o speranță de viață biologică de aproximativ 20- 25 de ani. În mod natural, o vacă poate ajunge la 30 de ani, dar în realitate majoritatea sunt sacrificate mult mai devreme, de obicei între 5 și 10 ani. Taurii pot trăi și ei peste 20 de ani, dacă sunt păstrați pentru reproducere. Biologic vorbind, vaca este un animal destul de longeviv, dar exploatarea ei scurtează mult durata reală de viață.

Porcul domestic

Porcul domestic are, teoretic, o speranță de viață de aproximativ 15-20 de ani, iar unii porci pot ajunge la 25 de ani. În realitate, aproape niciun porc nu trăiește atât, fiind crescut strict pentru carne. Totuși, porcii ținuți ca animale de companie pot atinge vârste surprinzător de mari.

Pisica

O pisică bine îngrijită trăiește, în medie, între 12 și 18 ani, sunt rare cazurile în care ajunge la 20 de ani sau chiar mai mult.

Există recorduri documentate de pisici care au depășit 30 de ani, cum a fost celebra pisică Creme Puff, care a trăit 38 de ani. Longevitatea pisicilor se explică prin dimensiunea relativ mică, stilul de viață mai puțin solicitant și faptul că, în mediul domestic, sunt ferite de multe pericole.

Câinii

Câinii, deși extrem de iubiți, trăiesc în general mai puțin decât pisicile, dar există diferențe mari între rase.

Câinii de talie mică sunt mult mai longevivi decât cei mari. De exemplu, un Chihuahua sau un Teckel poate trăi frecvent 14-18 ani, uneori chiar peste 20. În schimb, rasele uriașe, precum Dogul German sau Saint Bernard, au adesea o speranță de viață de doar 8-10 ani. În medie, un câine domestic trăiește aproximativ 10-13 ani, dar îngrijirea atentă pot prelungi semnificativ această durată.

Oile și caprele

Oile trăiesc, în medie, între 10 și 12 ani, iar unele pot ajunge la 15-20 de ani în condiții bune. La fel ca la bovine, în ferme ele sunt sacrificate mult mai devreme, de regulă după câțiva ani. Caprele au o durată de viață similară sau chiar puțin mai mare, de aproximativ 12-18 ani, uneori peste 20 de ani în cazuri rare.

Rațele și găinile

Găinile și rațele deși par fragile, pot trăi 8-10 ani, iar unele ajung chiar la 12-15 ani dacă sunt ținute ca animale de curte și nu pentru producție intensivă de ouă. Adesea, și găinile sunt sacrificate pentru carnea lor.

Descoperă și Curiozități despre animale – cum înțelegi mai bine viața animalelor

Sursă foto – Shutterstock.com