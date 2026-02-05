Ce animale trăiesc cel mai mult

Ce animale sălbatice trăiesc cel mai mult

Printre cele mai longevive animale cunoscute se află unele care par aproape nemuritoare. Sunt organisme care trăiesc mii de ani și animale vertebrate care pot atinge sute de ani.

Unele viețuitoare au o trăsătură rară numită chiar nemurire biologică, ceea ce înseamnă că celulele lor se pot regenera la infinit, prevenind îmbătrânirea biologică. Chiar și așa, aceste animale nu pot trăi neapărat pentru totdeauna, deoarece pot pica pradă altor animale, bolilor și schimbărilor din mediul lor.

Organisme subacvatice
Organisme subacvatice

Bureții de sticlă

Bureții de sticlă sunt considerați cele mai vechi animale de pe Pământ. Oamenii de știință estimează că pot trăi mai mult de 10.000 de ani, posibil maximum 15.000 de ani. Un burete de sticlă observat de cercetători în Marea Ross, un golf din Antarctica, este considerat a fi cel mai vechi animal viu de pe planetă. Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, scheletul unui burete de sticlă în Marea Chinei de Est, despre care cred că a trăit timp de 11.000 de ani.

Deși bureții de mare sunt adesea considerați roci sau plante, ei sunt, de fapt, membri ai regnului animal.

Pe lângă bureții de sticlă mai sunt și alte organisme subacvatice care ating vârste impresionante. Spre exemplu coralul negru care poate poate trăi până la 5.000 de ani sau buretele uriaș Xestospongia muta, care poate avea, de asemenea, o durată de viață undeva la peste 2.000 de ani.

Rechinul boreal

Rechinul boreal
Rechinul boreal

Rechinii boreali din Groenlanda sunt vertebratele cu cea mai lungă viață din lume. Cei mai bătrâni rechini cunoscuți, înregistrați de oamenii de știință, aveau aproximativ 400 de ani, deși, având în vedere marja mare de eroare, este posibil ca aceștia să trăiască mai mult de 500 de ani.

Cercetătorii cred că traiul în apele atât de reci ale Oceanului Atlantic de Nord și Oceanului Arctic contribuie probabil la încetinirea proceselor metabolice și a activității biochimice a acestor rechini, prelungindu-le durata de viață. Se crede că femelele de rechin din Groenlanda nu sunt pregătite să se reproducă până la vârsta de 150 de ani.

Țestoasele

Țestoasă Aldabra
Țestoasă Aldabra

Țestoasele sunt bine cunoscute ca fiind unele dintre cele mai longevive animale de pe Pământ. O specie longevivă este țestoasa gigantică Aldabra, care este, de asemenea, una dintre cele mai mari țestoase.

Originare din Seychelles, aceste reptile pot trăi în general până la 150 de ani și pot atinge greutăți de până la 250 de kilograme. O broască țestoasă gigantică Aldabra a trăit în captivitate în India și se credea că avea 250 de ani. Numită Addawaita, această broască țestoasă a murit în 2006.

O altă broască țestoasă gigantică Aldabra, numită Jonathan, are aproximativ 193 de ani și ar putea fi cel mai bătrân animal terestru viu în prezent. Jonathan este îngrijit de un medic veterinar pe insula Sfânta Elena.

Din păcate, broaștele țestoase din întreaga lume sunt pe cale de dispariție din cauza pierderii habitatului, a comerțului ilegal cu animale de companie și a braconajului pentru medicamente și hrană. Multe specii se maturizează și se reproduc lent, ceea ce îngreunează recuperarea populațiilor odată ce au fost exploatate, arată International Fund for Animal Welfare.

Balena de Groenlanda (Bowhead whale)

Ce animale trăiesc cel mai mult
Balena de Groenlanda (Bowhead whale)

Găsite în apele înghețate ale oceanului Arctic și subarctic, balenele boreale sunt considerate balenele cu cea mai lungă viață, ceea ce le face și cele mai longevive mamifere. Pot trăi peste 200 de ani și nu devin mature sexual până în jurul vârstei de 25 de ani.

Corpul balenelor de Groenlanda este masiv și adaptat special pentru viața în condiții extreme: are un cap foarte mare, ce reprezintă aproximativ 40% din lungimea corpului, și un strat gros de grăsime de până la 50 cm, care asigură izolarea termică în apele reci. Această balenă poate sparge gheața cu grosimi de până la 60 cm pentru a-și face loc la suprafață.

Balena de Groenlanda are un metabolism foarte lent și un ADN cu mecanisme eficiente de reparare celulară, ceea ce o protejează de boli și de îmbătrânirea rapidă.

Cașalotul (Physeter macrocephalus) este și el un animal foarte longeviv, fiind printre cele mai longevive mamifere marine, deși nu depășește recordurile absolute ale balenei de Groenlanda sau ale rechinului de Groenlanda. Totuși, aceste animale ajung și ele să trăiască 80-90 de ani.

Homarii și aricii de mare

Chiar și în rândul animalelor mai mici există exemple impresionante. Unele specii de arici de mare pot trăi peste 200 de ani, iar homarii par să nu îmbătrânească în mod clasic, deoarece continuă să producă telomerază, o enzimă care repară telomerii ADN-ului. Teoretic, homarii nu mor de bătrânețe, ci mai degrabă din cauza epuizării sau a incapacității de a-și schimba carapacea.

Crocodilii

Ce animale trăiesc cel mai mult
Crocodylus niloticus

Crocodilii pot trăi foarte mult, mai ales speciile mari, precum crocodilul de apă sărată (Crocodylus porosus) sau crocodilul de Nil (Crocodylus niloticus). În sălbăticie, durata lor de viață este estimată în general între 60 și 80 de ani, dar există numeroase cazuri documentate în captivitate în care crocodilii au depășit 100 de ani.

Un exemplu celebru este un crocodil de Nil numit Henry, din Africa de Sud, care ar avea peste 120 de ani. Longevitatea lor se explică prin metabolismul lent, rezistența fizică extraordinară, sistemul imunitar foarte eficient și faptul că au puțini prădători naturali odată ajunși la maturitate.

Elefanții

Elefantul african
Elefantul african

Elefanții sunt, la rândul lor, printre cele mai longevive mamifere terestre. În medie, elefanții africani și asiatici trăiesc între 60 și 70 de ani în sălbăticie, o durată de viață comparabilă cu cea a oamenilor. În condiții bune, mai ales în rezervații, unii pot depăși 80 de ani.

Se crede că cel mai bătrân elefant înregistrat din lume este un elefant asiatic care a trăit până la vârsta de 89 de ani în captivitate.

Cacadu și papagalul gri african

Cacadu
Cacadu

Cacadu este printre cele mai longevive păsări din lume. Recordul oficial documentat îi aparține unui cacadu cu creastă galbenă numit Cookie, care a trăit 83 de ani într-o grădină zoologică din SUA. În mod obișnuit, multe specii de cacadu pot trăi 40-60 de ani în sălbăticie și 60-80 de ani în captivitate, iar în cazuri excepționale, peste 90 de ani.

Alături de Cacadu, printre cele mai longevive păsări se numără și papagalul gri african care atinge frecvent 50-70 de ani, uneori peste 80.

Ce animale domestice trăiesc cel mai mult

Ce animale trăiesc cel mai mult
Ce animale domestice trăiesc cel mai mult

Longevitatea animalelor domestice este influențată atât de biologia fiecărei specii, dar mai ales de modul în care sunt crescute. În practică, multe animale domestice nu ajung la vârsta lor maximă biologică, pentru că sunt sacrificate.

Măgarul

Măgarul este un animal rezistent și longeviv. În medie, trăiește între 30 și 40 de ani, iar multe exemplare ajung la 45 de ani. De multe ori, măgarii trăiesc chiar mai mult decât caii, fiind mai puțin sensibili la boli și la efort.

Calul

Printre cele mai longevive animale domestice se află calul. În mod obișnuit, un cal trăiește între 25 și 30 de ani, dar numeroși cai bine îngrijiți ajung la 35 de ani, iar unele cazuri rare depășesc 40. Recordul cunoscut este al unui cal numit Old Billy, care ar fi trăit 62 de ani, în secolul al XIX-lea.

Longevitatea calului este legată de talia mare, de metabolism relativ echilibrat și de faptul că, în mediul domestic, beneficiază de hrană constantă și îngrijire veterinară.

Descoperă și Curiozităţi despre cai – lucruri interesante şi mai puţin cunoscute

Bovinele (vaci și tauri)

Vacile au o speranță de viață biologică de aproximativ 20- 25 de ani. În mod natural, o vacă poate ajunge la 30 de ani, dar în realitate majoritatea sunt sacrificate mult mai devreme, de obicei între 5 și 10 ani. Taurii pot trăi și ei peste 20 de ani, dacă sunt păstrați pentru reproducere. Biologic vorbind, vaca este un animal destul de longeviv, dar exploatarea ei scurtează mult durata reală de viață.

Porcul domestic

Porcul domestic are, teoretic, o speranță de viață de aproximativ 15-20 de ani, iar unii porci pot ajunge la 25 de ani. În realitate, aproape niciun porc nu trăiește atât, fiind crescut strict pentru carne. Totuși, porcii ținuți ca animale de companie pot atinge vârste surprinzător de mari.

Pisica

O pisică bine îngrijită trăiește, în medie, între 12 și 18 ani, sunt rare cazurile în care ajunge la 20 de ani sau chiar mai mult.

Există recorduri documentate de pisici care au depășit 30 de ani, cum a fost celebra pisică Creme Puff, care a trăit 38 de ani. Longevitatea pisicilor se explică prin dimensiunea relativ mică, stilul de viață mai puțin solicitant și faptul că, în mediul domestic, sunt ferite de multe pericole.

Câinii

Câinii, deși extrem de iubiți, trăiesc în general mai puțin decât pisicile, dar există diferențe mari între rase.

Câinii de talie mică sunt mult mai longevivi decât cei mari. De exemplu, un Chihuahua sau un Teckel poate trăi frecvent 14-18 ani, uneori chiar peste 20. În schimb, rasele uriașe, precum Dogul German sau Saint Bernard, au adesea o speranță de viață de doar 8-10 ani. În medie, un câine domestic trăiește aproximativ 10-13 ani, dar îngrijirea atentă pot prelungi semnificativ această durată.

Oile și caprele

Oile trăiesc, în medie, între 10 și 12 ani, iar unele pot ajunge la 15-20 de ani în condiții bune. La fel ca la bovine, în ferme ele sunt sacrificate mult mai devreme, de regulă după câțiva ani. Caprele au o durată de viață similară sau chiar puțin mai mare, de aproximativ 12-18 ani, uneori peste 20 de ani în cazuri rare.

Rațele și găinile

Găinile și rațele deși par fragile, pot trăi 8-10 ani, iar unele ajung chiar la 12-15 ani dacă sunt ținute ca animale de curte și nu pentru producție intensivă de ouă. Adesea, și găinile sunt sacrificate pentru carnea lor.

Descoperă și Curiozități despre animale – cum înțelegi mai bine viața animalelor

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Coduri portocaliu și galben de inundații pe râuri din șase județe: „Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie și viituri rapide”
Știri România 14:14
Coduri portocaliu și galben de inundații pe râuri din șase județe: „Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie și viituri rapide”
Cristian Tudor Popescu desființează raportul Congresului SUA și spune că nu este susținut de nicio dovadă: „O înșiruire de cuvinte goale”
Știri România 14:10
Cristian Tudor Popescu desființează raportul Congresului SUA și spune că nu este susținut de nicio dovadă: „O înșiruire de cuvinte goale”
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Câți bani ar fi primit Delia Salchievici pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A părăsit show-ul de la PRO TV după cinci săptămâni
Stiri Mondene 13:54
Câți bani ar fi primit Delia Salchievici pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A părăsit show-ul de la PRO TV după cinci săptămâni
Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta”. Cine e persoana care o ajută necondiționat
Stiri Mondene 13:15
Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta”. Cine e persoana care o ajută necondiționat
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Mihaela, o suceveancă stabilită în Belgia, s-a stins din viață după o lungă suferință, la câțiva ani după decesul soțului ei: „Cât și-a dorit să trăiască pentru copii”
KanalD.ro
Mihaela, o suceveancă stabilită în Belgia, s-a stins din viață după o lungă suferință, la câțiva ani după decesul soțului ei: „Cât și-a dorit să trăiască pentru copii”

Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om